Formation bruxelloise : Fouad Ahidar a eu un premier entretien avec Vooruit, il rencontrera Groen jeudi

Fouad Ahidar a eu mardi après-midi une première conversation avec la cheffe de file de Vooruit Ans Persoons à propos de la formation d’un bloc majoritaire de trois formations néerlandophones totalisant neuf sièges sur 17, comprenant Groen. Jeudi, il rencontrera les représentants des écologistes néerlandophones, a-t-il indiqué mardi à l’agence Belga.

Fouad Ahidar avait indiqué lundi qu’il entendait jouer les médiateurs dans le groupe néerlandophone, après la décision d’Elke Van den Brandt (Groen) de ne plus poursuivre les discussions avec le MR. En cause, selon elle, l’initiative de trois partenaires francophones (MR; PS; Engagés) de reporter la nouvelle phase de restrictions de la LEZ de deux ans, via le parlement, et la menace une nouvelle fois proférée par le président du MR de recourir à la même voie parlementaire pour une remise à plat de Good Move. Groen dispose de quatre sièges ; la Team Fouad Ahidar, de trois et Vooruit, de deux. Cela suffit pour avoir une majorité côté néerlandophone. Aux yeux de Fouad Ahidar ces trois formations peuvent constituer ensemble “un bloc solide”.

Le retrait de Groen a de facto mis au centre du jeu, la deuxième force politique néerlandophone du parlement, à savoir la Team Ahidar, avec laquelle, le MR et les Engagés ne veulent pas travailler. L’échange entre Fouad Ahidar et Ans Persoons a été positif, selon le premier cité qui souligne que Vooruit n’a pas exprimé de veto à l’égard tant de lui-même que de son équipe. Jeudi, celui-ci rencontrera Elke Van den Brandt. Fouad Ahidar a reconnu que la situation de Groen était plus complexe parce que cette formation veut être respectée par le MR. Chez Groen, on se refuse à tout commentaire. On renvoie aux propos tenus vendredi au sujet du refus des Verts de Flandre d’encore négocier avec le Mouvement Réformateur.

Belga