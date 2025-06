Formation bruxelloise : DéFI prêt à négocier toute initiative de réformes, sans PTB, Team Ahidar et N-VA

Se disant prêt à “négocier, sans renoncer”, DéFI a salué, en la proposition de note de politique régionale bruxelloise déposée par le MR, “une avancée louable”.

“DéFI viendra à la table avec les autres partis démocratiques francophones en vue de rassembler une majorité dans les deux groupes linguistiques. Il contribuera à toute initiative qui vise à engranger les réformes nécessaires, tout en évitant de jeter notre Région dans les bras de l’extrême gauche, des communautaristes ou des nationalistes flamands”, a affirmé la formation amarante, lundi, à l’issue de la réunion du Bureau du parti.

► Lire aussi | Formation bruxelloise : Groen et Vooruit prêts à discuter avec le MR sur base d’une négociation digne de ce nom

“Dans une situation qui traîne depuis près d’un an, il convient d’urgence de transformer cette base en un projet commun, appuyé sur une majorité solide au Parlement bruxellois”, a-t-il fait valoir dans un communiqué. “Le MR doit accepter de voir sa note comme une base de travail, et pas comme un chèque en blanc. Nous avons constaté des points de convergence, mais aussi de nombreuses divergences, des oublis, et même des renoncements qui ne protégeront pas les Bruxellois. Pour donner une chance à ces négociations et à la survie de la Région, nos remarques ne se tiendront pas devant les caméras.”, a conclu la présidente de DéFI, Sophie Rohonyi, citée dans le communiqué.

Belga