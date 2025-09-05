Formation bruxelloise : Benjamin Dalle n’exclut pas l’option de continuer à six partis, “Il faut un budget avant octobre-novembre”

Alors que Frédéric De Gucht aurait décidé de lancer des entretiens bilatéraux avec les différents partenaires, pour Benjamin Dalle, député bruxellois du CD&V, il ne faut pas repartir à zéro. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Benjamin Dalle, de son côté, défend la note préparée par le facilitateur Yvan Verougstraete. “Il a fait un vrai travail de fond, avec beaucoup de professionnalisme. Il a préparé une note après deux tours d’entretiens bilatéraux, avec les priorités pour Bruxelles et même une proposition de coalition avec des éléments innovants”.

Il a rappelé que continuer à sept est la seule option viable, même si un gouvernement à six partis reste possible mais ne garantirait pas la majorité dans le collège néerlandophone. “Je ne comprends pas qu’un parti dise qu’il veut pas parler de la note de base, mais qu’il veut inviter les partis pour des entretiens bilatéraux, c’est du Kafka”, reproche Benjamin Dalle à Frédéric De Gucht (Open Vld).

En cas de refus de l’Open Vld de continuer les discussions à 7, le député du CD&V n’exclut pas de continuer à 6, notamment pour travailler sur l’urgence d’établir un budget. “Il faut un budget avant octobre, novembre. Sinon on continuera sur les douzièmes provisoires…”

■ Interview de Benjamin Dalle (CD&V), député bruxellois au micro de Fabrice Grosfilley