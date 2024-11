Formation Arizona : “La dynamique va dans le sens d’un enterrement programmé”

La coalition “Arizona”, qui semblait déjà au bord de l’implosion, connaît un nouveau tournant incertain. Selon le politologue Pascal Delwit, la dynamique actuelle s’oriente plutôt vers un enterrement programmé de l’alliance. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Après plusieurs semaines de négociations difficiles, une semaine de temporisation pourrait permettre de raviver le dialogue avec Vooruit, mais l’espoir d’une reprise effective semble mince.

Les divergences idéologiques, notamment la position de Bart De Wever (N-VA), jugée trop marquée à droite, compliquent encore les négociations. Les partis de centre-gauche, comme Vooruit, ont de plus en plus de mal à se maintenir dans cette coalition dominée par la droite. La position de Conner Rousseau (Vooruit), fragilisée par des résultats électoraux décevants, rend également l’avenir de l’alliance incertain.

Face à cette impasse, certains envisagent d’ouvrir la porte à l’Open VLD, mais cette option reste complexe. En Belgique, où la majorité doit être absolue à la Chambre des représentants, une telle démarche semble difficilement viable à long terme. “76 sièges sur 150 c’est très juste. On peut l’imaginer pour engager certaines réformes pendant 1 an ou 1 an et demi mais pas plus longtemps”, rajoute le politologue.