Forest : le bâtiment Gutenberg racheté par l’Etat

L’État belge vient de faire l’acquisition, via la Régie des Bâtiments, du bâtiment de type logistique nommé Gutenberg, situé avenue Pont de Luttre à Forest, en Région bruxelloise, a annoncé samedi la Régie, qui le louait pour les besoins du SPF Finances et des Archives générales du Royaume.

“L’objectif de cette acquisition est de développer davantage d’espaces de stockage et d’archivage à Bruxelles“, a précisé la Régie dans un communiqué, en ajoutant que cet achat remonte au 14 décembre dernier. “Avec l’acquisition de ce bâtiment, nous renforçons notre engagement envers une gestion plus efficace des biens immobiliers de l’État belge. Auparavant loué, le bâtiment Gutenberg est maintenant acheté pour investir, à long terme, afin de répondre aux différents besoins de nos administrations. Notre première volonté est d’effectuer une gestion stratégique de nos espaces de stockage et d’archivage“, a souligné le secrétaire d’État en charge de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel, cité par le communiqué.

Selon Mathieu Michel, ce bâtiment Gutenberg nous offre une réponse immédiate face à la saturation croissante des espaces de stockage et constitue une alternative économiquement viable face aux inflations de location de ce type de lieux situés au centre de Bruxelles. “Ce bâtiment permettra une gestion moderne et optimisée. Avec 29 000 m2, ce lieu atteindra un autre but qui a toute son importance pour nous, celui de rationaliser nos espaces dispersés et de réduire notre impact carbone. Nous ferons, par conséquent, venir des services qui sont situés dans des lieux loués par la Régie des Bâtiments et qui pourraient, très facilement, s’installer ici pour compléter l’espace disponible dans ce bâtiment. Avec cet achat, nous démontrons, avec la Régie des Bâtiments, notre engagement à une gestion saine, efficace, rationnelle et optimale de nos bâtiments publics“, a ajouté Mathieu Michel.

Selon la Régie, l’acquisition du bâtiment Gutenberg s’inscrit dans la stratégie immobilière fédérale consistant à davantage investir dans des biens pour des besoins bien spécifiques. Elle s’inscrit également dans une optique de rationalisation du portefeuille immobilier de l’État fédéral, avec le projet de relocaliser certains services hébergés dans d’autres bâtiments en location au sein de ce bâtiment.

