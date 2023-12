Football : l’Union Saint-Gilloise reçoit Liverpool ce jeudi soir en Europa League

Le match se joue ce jeudi soir au Lotto Park, à Anderlecht.

Pour ce dernier match de groupe, Jürgen Klopp, l’entraîneur des ‘Reds’, a décidé de laisser plusieurs cadres au repos dont Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold. Des absences qui viennent s’ajouter aux forfaits d’Alexis Mac Allister, Andy Robertson, Thiago, Joel Matip et Diogo Jota. “En Ligue des Champions, nos derniers matches de groupe ont souvent été importants mais ici, c’est différent”, a déclaré Klopp mercredi en conférence de presse dans les travées du Lotto Park. “J’ai la chance d’avoir un noyau large. Je pense que nous avons un bon mélange d’expérience et de jeunesse et nous allons jouer le match à fond.”

Si les ‘Reds’ n’ont plus rien à jouer dans le groupe, ce n’est pas le cas de l’Union qui joue son avenir européen. “L’Union m’avait laissé une bonne impression au match aller. Ils ont beaucoup de bons joueurs, malheureusement”, a souri Klopp. “Chaque année, cette équipe perd des joueurs importants et arrive à les remplacer. C’est impressionnant. Le club fait aussi du bon travail en championnat et mérite sa première place.”

Lors de sa conférence de presse mercredi midi, l’entraîneur de l’Union Alexander Blessin avait rappelé qu’il avait apprécié sa rencontre avec son compatriote au match aller. “S’il m’invite à boire une bière après le match, j’accepterai volontiers. Mais il ne faut pas que je rate l’avion pour rentrer. En Allemagne, c’est une tradition de boire une bière ensemble après la conférence de presse. Nous avons joué l’un contre l’autre, mais je vous assure qu’aucun de nous n’a laissé une grande impression”, a conclu Klopp, sourire aux lèvres.

Avec Belga

■ Duplex de Vanessa Lhuillier.