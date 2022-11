Football féminin : la BBFL dénonce la Coupe du monde au Qatar à sa manière

Ce dimanche a débuté au Qatar, l’une des éditions de Coupe du monde les plus controversées de l’Histoire. Entre boycotts et alternatives, plusieurs actions ont déjà vu le jour pour protester contre le choix du pays organisateur, connu pour son non-respect des droits humains. La BFFL – la ligue de foot féminin amateur belge – a décidé, elle aussi, de marquer le coup face à “une Coupe du Monde de tous les excès qui, plus que jamais, semble coupée du monde et de ses réalités“.

“À la BBFL, on célèbre le foot dans ce qu’il a de plus authentique, de plus simple. Le plaisir. Le plaisir de jouer, de se retrouver, de se serrer dans les bras. D’apprendre et de vibrer. En tant que sport numéro 1 au monde, nous pensons que le football est tout simplement un des vecteurs les plus puissants pour atteindre ces émotions. Langage universel, c’est aussi le meilleur canal pour la diffusion de valeurs positives“, explique la fédération sportive qui dénonce les décisions prises depuis des décennies par les instances de la FIFA, la Coupe du monde au Qatar s’inscrivant selon elle dans la continuité de celles qui l’ont précédée. “À l’heure où le monde a besoin de se rassembler autour d’initiatives vertes et sociales, de paix. La FIFA nous propose la Coupe la plus corrompue, meurtrière et anti-écologique de son histoire. Quel gâchis“, déplore-t-elle.

Unir plutôt que diviser

La fédération sportive ne souhaite cependant pas entrer dans le débat du boycott qui crée, selon elle, “une nouvelle division, dont la population se serait bien passée”. C’est pourquoi elle a décidé “d’inspirer les individus, les acteurs du sport et pourquoi pas les politiques à se mobiliser à leur manière, sans vouloir mettre de freins aux valeurs de rassemblement promues par le sport“. Cette action tient en trois mots : BLACK, SILENCE et LOVE.

BLACK, car durant l’entièreté de la Coupe du monde, la BBFL revêtit “son habit de deuil”. En signe de protestation, le logo de la BBFL restera noir jusqu’au coup de sifflet final, chaque équipe pouvant faire de même. SILENCE, puisque avant chaque match, et jusqu’à la fin de la Coupe du monde, les arbitres proposeront aux équipes qui l’acceptent de respecter une minute de silence en hommage aux nombreuses victimes, décédées sur les chantiers du Qatar. Et enfin LOVE, pour le “calendrier social et décalé” proposé par la BBFL, comprenant des projections de films et des conférences sur le pouvoir social du foot, la solidarité, l’émancipation des femmes et les droits LGBT dans le sport et dont la programmation se trouve ici.

V.d.T. – Photo : BBFL