Fondation Kanal : le contrat de gestion 2024-2028 fait débat

Le nouveau contrat de gestion de la Fondation Kanal pour 2024-2028 a été adopté par le gouvernement régional le 20 juillet dernier, après avoir été recalé une première fois par l’Inspection des Finances. Il prévoit une dotation de 212 millions d’euros sur cinq ans. Un montant qui fait réagir autant dans la majorité que dans l’opposition, rapporte ce matin Le Soir.

Située place Sainctelette, le long du canal, la Fondation Kanal, actuellement en rénovation, rouvrira en principe ses portes au public fin 2025. En 2019, la Région a conclu un premier contrat de gestion sur cinq ans avec le musée, installé depuis 2015 dans les murs de l’ancien garage Citroën, pour lui permettre de se créer une collection, de définir sa démarche muséale et de gérer le chantier de rénovation.

Le nouveau contrat de gestion adopté le 20 juillet par le gouvernement, alloue au musée une dotation régionale de 212 millions d’euros pour la période 2024-2028, soit une moyenne annuelle de 42 millions d’euros. Il s’agit d’une trajectoire revue à la baisse par rapport à un premier projet de contrat de gestion, prévoyant selon Le Soir, une dotation de 44,9 millions d’euro annuels, soit 224 millions d’euros sur cinq ans, et sévèrement recalé par l’Inspection des finances. Celle-ci le jugeait excessif et s’interrogeait sur sa soutenabilité au regard des finances régionales. “Le Ministre-Président a proposé au gouvernement une trajectoire pluriannuelle plus sobre que celle proposée à l’inspection des finances initialement.”, nous indique-t-on au cabinet. Soit 212 millions, au lieu de 224.

Au parlement bruxellois, aussi bien sur les bancs de la majorité que sur ceux de l’opposition, certaines voix dénoncent depuis plusieurs années le manque de transparence et d’informations sur Kanal. Le 20 juillet dernier, les députés bruxellois Pierre-Yves Lux (Ecolo) et Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), interpellent le ministre-président en séance plénière, insistant sur les montants alors sur la table (ceux du projet de contrat de gestion) et sur le rapport négatif de l’Inspection des finances.

“Des pommes et des poires”

Les éléments cités dans la presse “mélangent les pommes et les poires“, répond Rudi Vervoort : il y a confusion entre “les frais d’investissement – le chantier n’étant pas terminé, en raison de près de deux ans de retard dus à la crise sanitaire, des montants sont effectivement encore inscrits sur 2023, 2024 et en partie sur 2025 – et le financement des frais de fonctionnement du musée.”, assure-t-il. Le projet Kanal est en outre beaucoup plus vaste que Kanal-Pompidou, ajoute-t-il, puisqu’il “ne constitue que l’un des aspects du projet global.S’y ajoutent le volet du Centre international pour la ville, l’architecture et le paysage (CIVA). ”

Il met en cause en outre les compétences de l’inspecteur des finances à l’origine du rapport : “Cet inspecteur est jeune, il vient de terminer son stage, et nous ne pouvons que l’encourager à affiner son examen et à ne pas dépasser le cadre de l’Inspection des finances.”

Une réponse insatisfaisante aux yeux des deux députés,. “Je demande un véritable et large débat sur Kanal, davantage de transparence et de sobriété. Le projet fait l’objet de critiques depuis le début, et pâtit d’un manque d’adhésion notamment dans le monde artistique et culturel, en raison à mon avis du manque d’information et de transparence qui l’entoure.”, Pierre-Yves Lux.

Rédaction