Foire du Midi : une fréquentation stable avec près d’un million de visiteurs

La Foire du Midi a attiré environ un million de visiteurs cette année, une fréquentation stable par rapport aux 1.071.000 personnes qui avaient arpenté le boulevard du Midi l’an dernier, en quête de croustillons ou de sensations fortes.

Le cabinet de l’échevin des Affaires économiques de Bruxelles recensait dimanche vers 13h00, quelques heures avant la fermeture, 935.000 visiteurs. Comme le dernier week-end attire beaucoup de monde en raison des prix réduits, il est fort probable que le cap du million de personnes sera à nouveau atteint cette année, se réjouit Benhur Ergen qui observe des pics de fréquentation le soir entre 20 et 22h00. Les journées des 21 juillet et 15 août ont fait le plein de visiteurs. La Foire qui s’est ouverte le 13 juillet “est essentielle pour l’attractivité de Bruxelles l’été. La capitale se vide entre le 15 juillet et le 15 août, et la Foire représente un pôle essentiel pour les commerces et horeca bruxellois, dont ceux situés boulevard du Midi, mais pas seulement“, ajoute l’échevin. L’événement est très prisé des Bruxellois mais aussi des étrangers et notamment des Français qui représentaient un tiers du public étranger devant les Néerlandais et les Anglais (10% chacun).

Belga