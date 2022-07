Focus : retour sur les premières journées sans voiture, quand Bruxelles imagine sa mobilité autrement

Un nouveau numéro de votre émission estivale Focus.

C’était le 22 septembre 2000 : ce vendredi-là a lieu la toute première journée sans voiture, sous l’impulsion de l’opération “En ville sans ma voiture”, venant de France. Si beaucoup de communes sont alors frileuses, et n’y prennent pas part, certaines portions routières sont fermées, notamment dans le quartier européen. Seule Watermael-Boitsfort tente le pari, sous l’égide de sa bourgmestre Martine Payfa (FDF, désormais DéFI), de fermer tout son territoire à la circulation, à l’exception de certains axes. À quelques semaines des élections, la décision surprend, et divise les habitants entre ceux qui s’interrogent, et ceux qui y voient une manière de se réapproprier autrement l’espace public bruxellois. Suivront, ensuite, les différentes communes de la capitale, jusqu’à arriver aux journées de festivité que l’on connaît aujourd’hui.

Alors que les autorités bruxellois envisagent désormais d’organiser chaque année une seconde journée sans voiture, retour sur la genèse de cet événement.

Pour revenir sur cette époque, au moyen d’archives et de témoignages, Arnaud Bruckner reçoit Robert Delathouwer, ex-Secrétaire d’État bruxellois à la Mobilité (Vooruit), Isabelle Pauthier, députée bruxelloise (Ecolo) et ex-directrice de l’ARAU, et Stéphanie Meyer, rédactrice-en-cheffe adjointe de BX1.

