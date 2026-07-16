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Fiscalité, Stib, piscine à ciel ouvert, “Plan Canopée”: voici les mesures annoncées par le gouvernement bruxellois

Plusieurs accords importants ont été approuvés, ce jeudi, lors du dernier Conseil des ministres avant la trêve parlementaire. Celui-ci s’est tenu au château de Val Duchesse, un lieu symbolique de la politique belge.

Le gouvernement bruxellois est apparu plutôt uni et tout sourire lors de la conférence de presse, qui a eu lieu à l’issue de ce conclave de fin d’année. Les ministres se sont mis d’accord sur plusieurs mesures importantes.

Fiscalité

Le salaire net des Bruxellois va un petit peu augmenter, avec une réduction de 1% de l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2028.

STIB

Le gouvernement s’est accordé sur le Plan Pluriannuel d’Investissements de la Stib. 200 nouveaux bus sont prévus, ainsi que des dizaines de nouveaux trams. Le projet de la ligne 15 jusqu’à Tour & Taxis a aussi été confirmé.

Zones d’accélération économique

Des exonérations temporaires sur les centimes additionnels régionaux seront en vigueur pour des sites stratégiques tels que Schaerbeek-Formation, Audi-Forest ou encore Solvay à Neder-Over-Heembeek.

Foyer anderlechtois

Le gouvernement a confirmé qu’un “commissaire spécial” sera envoyé au Foyer anderlechtois pour “remettre de l’ordre” suite à l’affaire. Il s’agira de l’avocat Philippe Van Roost.

Plan Canopée

Ce plan vise à lutter contre les îlots de chaleur en verdurisant l’espace public, avec deux sites prioritaires : l’axe Poelaert-Royal et le rond-point Schuman.

Piscine à ciel ouvert

Il y aura bien une piscine à ciel ouvert sur le site des Abattoirs d’Anderlecht. Un marché sera prochainement lancé. Une piscine intérieure est également prévue.

Plus d’informations à venir

■ Explications de Remy Rucquoi

BX1  – Photo : BX1

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