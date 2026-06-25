Files interminables pour l’ouverture du premier Sephora de Belgique au Docks (vidéo)

La chaîne de cosmétiques Sephora ouvre ce jeudi son premier magasin en Belgique, au sein du centre commercial Docks Bruxsel. Dès les premières heures du matin, petites et grandes faisaient la (très longue) queue pour apercevoir la nouvelle succursale, première étape dans la conquête du marché belge. Les premières personnes dans la file d’attente sont arrivées vers minuit et ont dormi sur place.

Pour beaucoup, l’enseigne française est le paradis du maquillage, des produits de soin et des parfums. Grâce à une armée d’influenceuses, elle s’est forgée une solide réputation en ligne et doit sa popularité à son vaste assortiment. À l’échelle mondiale, Sephora, qui appartient au groupe de luxe français LVMH, compte plus de 3.400 magasins proposant environ 500 marques, en plus de sa propre collection. La chaîne est particulièrement prisée par les jeunes, dont les parents étaient jusqu’à présent contraints de se rendre dans les magasins les plus proches à l’étranger, comme celui de Lille.

View this post on Instagram A post shared by BX1 (@bx1_actu)

Le premier magasin belge propose 270 mètres carrés d’espace de vente. La boutique y propose des conseils en maquillage, une analyse approfondie de la peau et un service de gravure.

Deux heures avant l’ouverture, des centaines de passionné(e)s faisaient déjà la queue. Les premières personnes dans la file d’attente sont arrivées vers minuit et ont dormi sur place. Pour faire passer le temps, des animations avec des drag queens, des groupes de danse et des porte-drapeaux étaient prévus, ainsi que la distribution de gaufres liégeoises et de bouteilles d’eau, vu la chaleur attendue dans ce centre commercial, dont le toit est constitué d’une verrière.

Pour la directrice générale de Sephora Europe, Catherine Spindler, le moment était venu de s’implanter en Belgique, “un marché mature et raffiné pour les produits de beauté de luxe, avec des consommateurs bien informés et engagés. Nous savions que notre arrivée en Belgique était très attendue et nous constations depuis plusieurs années déjà un intérêt croissant pour notre marque”.

En juillet, un second magasin ouvrira ses portes au centre commercial City 2 à Bruxelles. D’ici la fin de l’année, deux autres Sephora viendront s’ajouter à la liste. L’objectif final est d’être présent dans une grande partie de la Belgique, avec dès lors encore plusieurs autres ouvertures attendues l’année prochaine.

Avec Belga