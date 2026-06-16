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Fête, soulagement et déception à Bruxelles pour les Diables Rouges

Place Noord, Wiener, Wolvendael, dans les bars ou même au Kinepolis, Bruxelles a encouragé les Diables lundi soir pour le premier match de la Belgique au Mondial 2026. A Stockel, ils étaient 10.000 à vibrer, entre déception et soulagement d’avoir “sauvé les meubles” après un début de match difficile.

Reportage de Gilles Chevalier et Néo Fasquel

Les Diables Rouges ont débuté leur campagne mondiale (groupe G) en partageant l’enjeu 1-1 contre l’Egypte, lundi à Seattle. Emam Ashour (19e) a porté les Pharaons au commandement et Mohamed Hani a inscrit contre son camp le but de la Belgique (66e).

Lire aussi | Les réactions des Diables après le partage face à l’Egypte

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