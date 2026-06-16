Fête, soulagement et déception à Bruxelles pour les Diables Rouges

Place Noord, Wiener, Wolvendael, dans les bars ou même au Kinepolis, Bruxelles a encouragé les Diables lundi soir pour le premier match de la Belgique au Mondial 2026. A Stockel, ils étaient 10.000 à vibrer, entre déception et soulagement d’avoir “sauvé les meubles” après un début de match difficile.

■ Reportage de Gilles Chevalier et Néo Fasquel

Les Diables Rouges ont débuté leur campagne mondiale (groupe G) en partageant l’enjeu 1-1 contre l’Egypte, lundi à Seattle. Emam Ashour (19e) a porté les Pharaons au commandement et Mohamed Hani a inscrit contre son camp le but de la Belgique (66e).

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