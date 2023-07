Fête nationale : 1.300 personnes ont défilé sur la place des Palais et dans le ciel

Sur la place des Palais le défilé militaire a commencé vers 16 heures pour s’achever vers 18h. Cette année, la princesse héritière Elisabeth et le prince Gabriel y participent sous le regard du Roi Philippe et de la Reine Mathilde.

Le prince Gabriel a terminé sa première année à l’École royale militaire, tandis que la princesse héritière Élisabeth a obtenu son diplôme il y a deux ans. Tous deux marchent avec leur propre promotion. Elisabeth avait déjà participé au défilé il y a deux ans, mais pour la première fois, deux enfants du couple royal marchent ensemble.

Au total, plus de 1 300 personnes ont participé au défilé, dont des militaires, des cadets et des vétérans de l’armée. Cette année, les membres des forces de police et de sécurité, qui sont particulièrement mis en lumière en ce jour férié, participent également au défilé.

59 véhicules militaires terrestres participent également à la parade, ainsi que 27 avions, dont 10 F-16, soit un pour chaque année où le roi Philippe a été sur le trône. Pour la première fois, un F-35, l’avion choisi par le gouvernement pour succéder aux F-16 belges, était de la partie.

Outre le couple royal et ses deux plus jeunes enfants, le prince Laurent et la princesse Claire, la princesse Astrid, le prince Lorenz et la princesse Delphine ont assisté au défilé. Le Roi Albert et la Reine Paola, qui avaient assisté au Te Deum vendredi matin pour la première fois depuis dix ans, n’y étaient pas.

Des représentants des différents gouvernements étaient également présents, dont le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), la ministre de la Défense Ludivine De Donder (PS) et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).

Belga – Photo : Belga Image