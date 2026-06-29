Fête des Etats-Unis à Etterbeek: De Wever rend hommage aux Américains

Le Premier ministre Bart De Wever a rendu hommage dimanche soir aux Etats-Unis à l’occasion des 250 ans de la Déclaration d’indépendance américaine célébrés dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles.

Le chef du gouvernement fédéral a fait allusion à la prospérité, un thème qui lui est cher et auquel il a récemment consacré un essai. Il a fait siens les mots du président républicain Calvin Coolidge qui, un siècle plus tôt, avait placé les valeurs spirituelles de l’Amérique au coeur de la Déclaration d’indépendance et de l’essor économique du pays.

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“Nous vivons à l’ère de la science et d’une accumulation abondante de biens matériels. Ce ne sont pas eux qui ont donné naissance à notre Déclaration. C’est notre Déclaration qui les a créés. Les valeurs spirituelles priment. Si nous ne nous y accrochons pas, toute notre prospérité matérielle, aussi impressionnante soit-elle, se transformera en un sceptre stérile entre nos mains”, avait affirmé M. Coolidge.

“Ce sont des mots puissants, des mots qui me rendent fier d’être devant vous ce soir pour célébrer la déclaration et le lien historique profond entre nos deux nations”, a expliqué M. De Wever.

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Des liens qu’il a illustrés par deux faits historiques: la déclaration de Gand en 1814 qui scella la paix entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, et l’engagement des soldats américains pour libérer la Belgique durant les Ie et IIe Guerres mondiales.

En signe de gratitude de la Belgique, le Premier ministre a prévu un cadeau qui, en raison de sa fragilité, sera remis à l’ambassade américaine dans les prochains jours. Il est l’oeuvre des cristalleries du Val-Saint-Lambert: il allie le cristal et le diamant, symboles de la Wallonie et de la Flandre, et l’aigle, symbole des Etats-Unis.

Belga