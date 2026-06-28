Près de 9.000 invités attendus aux 250 ans des États-Unis à Bruxelles

L’ambassadeur américain Bill White a donné, dimanche, le coup d’envoi de la fête organisée en l’honneur du 250e anniversaire des États-Unis au Parc du Cinquantenaire, à Bruxelles.

Des discours sont prévus plus tard dans la soirée, notamment ceux du Premier ministre Bart De Wever (N-VA), du secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, et de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. La fête se terminera par un spectacle de drones et un feu d’artifice.

Bill White s’attend à accueillir près de 9 000 invités. « 8 850 personnes se sont inscrites », a-t-il déclaré. Selon l’ambassadeur, le nombre d’inscriptions a fortement augmenté après l’annonce de la venue du groupe de country américain Zac Brown Band.

Au sujet du financement de la fête, l’ambassadeur indique avoir récolté plus de 5 millions de dollars auprès de plus de 220 donateurs. Des entreprises et des particuliers, tant américains que belges, ont apporté leur contribution. Parmi les sponsors figurent des multinationales américaines telles que Meta, Microsoft, Nike et McDonald’s, aux côtés de sociétés belges comme Leonidas, Port of Antwerp-Bruges, Sabena, Van Moer Logistics et Sibelco.

Bill White a évoqué l’histoire commune des deux pays pour répondre aux questions sur sa volonté d’améliorer les relations transatlantiques. « Ignorons un peu le bruit médiatique qui consiste à provoquer des querelles ou à montrer plus de divisions qu’il n’y en a réellement. Nous savons que nous entretenons une relation formidable que nous devons chérir et perpétuer. »

L’ambassadeur a fait l’objet de plusieurs polémiques ces derniers mois, notamment en raison de son opposition à une enquête judiciaire sur des circoncisions présumées illégales au sein de la communauté juive d’Anvers.

Belga