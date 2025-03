Fête de l’Aïd à Bruxelles : une journée placée sous le signe de la famille et de la paix

Après 30 jours de jeûne, l’heure est à la fête pour la communauté musulmane.

Repas traditionnel, ambiance festive en famille et pâtisseries orientales sont les clés pour fêter la fin du Ramadan. Dans les rues de Bruxelles, les odeurs se font sentir, et comme le veut la tradition, la famille est au coeur de la célébration. En cette journée sacrée, c’est l’occasion de se réunir, de partager et de déguster un bon couscous pour certains, ou un tajine pour d’autres.

Si L’Aïd Al-Fitr est un moment festif, c’est également un moment sacré dans la religion musulmane. “Il y a deux joies, le fait de pouvoir accéder à des choses dont on a été privés pendant trente jours, et quand on retrouvera notre dieu avec ce qu’on a accompli. C’est une fête de paix et de joie”, nous explique un passant.

Le jeûne du Ramadan constitue l’un des cinq piliers de l’Islam.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Karim Fahim et Stéphanie Mira