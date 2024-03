Fermeture du Train Hostel : 9 familles avec 34 enfants renvoyés à la rue

Ce 31 mars, le centre d’hébergement Train Hostel fermera ses portes. Il aura accueilli 607 personnes depuis l’ouverture, dont 136 en famille. Actuellement, aucune solution de relogement n’a pu être trouvée, faute de places ailleurs. Neuf familles – dont deux femmes enceintes -, 34 enfants – le plus jeune a 6 mois – ainsi que 39 hommes isolés vont maintenant retourner à la rue. Faute de place, seuls 4 hommes isolés seront transférés dans le centre d’hébergement Belliard coordonné par la Croix-Rouge.

À ce jour, seules deux solutions de relogement ont été trouvées via le Samusocial. Une maman seule avec 4 enfants va perdre la garde de ses enfants qui sont désormais sur une liste d’attente pour être placés. Un couple de trentenaires va se retrouver à la rue avec un bébé de 6 mois. Pas de solution non plus pour cet autre couple avec 4 enfants dont le petit dernier n’a que 6 mois. Pareil pour cette jeune maman seule avec son bébé d’un an, qui venait juste de décrocher un stage en avril et qui risque de perdre la garde de sa fille.

La Croix-Rouge de Belgique, qui coordonne le centre en partenariat avec Médecins du Monde (pour le suivi médical) estime que cette fermeture est dramatique, sachant que l’hébergement d’urgence est saturé à Bruxelles, y compris pour les familles.

“Aujourd’hui à Bruxelles, des enfants dorment tous les jours dans la rue. Quotidiennement, en moyenne, trois familles sans solution d’hébergement se présentent au Hub Humanitaire (accueil de jour coordonné par la Croix-Rouge de Belgique). Les équipes sur place font le maximum mais ont rarement des solutions pour tout le monde. Chaque jour, nous devons remettre des familles, parfois avec de très petits enfants, à la rue faute de place”, explique Mélanie Trémel, Directrice adjointe de la Croix-Rouge pour Bruxelles.

Sursaturation

Il y a une dizaine de jours, nous nous étions rendus sur place (voir reportage ci-dessus) pour nous rendre compte de situation. “Nous sommes allés au Samusocial, il nous ont dit que c’était saturé. On est allés à Forest, c’est saturé. Même pour prendre un rendez-vous, ils n’acceptent pas. La période est courte”, déplorait ce père de famille au micro de Camille Tang-Quynh.

Dans ce contexte de sursaturation du secteur de l’hébergement, les 200 places supplémentaires, annoncées par le gouvernement bruxellois la semaine passée apparaissent comme insuffisante aux yeux des équipes de terrain.

Rappelons qu’en pleine vague de froid, en janvier dernier, le Roi Philippe a souhaité visiter le Train Hostel. Le Roi s’est entretenu avec de nombreux résidents, dont des familles avec de jeunes enfants. Il a souligné l’important travail mené par les collaborateurs du centre, qui apportent un accompagnement individuel aux personnes sans-abri et recherchent des solutions durables pour retrouver une stabilité et un accès aux droits. C’est le cas pour 19 familles hébergées depuis le 1er avril 2023 qui ont pu retrouver une vie à l’abri. À Schaerbeek, les autorités belges ont signé un bail de deux ans avec le propriétaire des lieux jusque avril 2025.

BX1 – Photo : Croix-Rouge de Belgique