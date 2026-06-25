Féminicide : une plaque commémorative placée en mémoire de Diana Andreea

C’est un féminicide qui a marqué tout un quartier. En décembre 2024, la gérante d’un café à Schaerbeek, Diana Andreea Grama a été tuée par son ancien compagnon. Ce jeudi, une cérémonie est organisée au 60 de l’avenue du Diamant, devant l’établissement. Un pavé de la mémoire et une plaque commémorative ont été installés.

“Poser ce pavé mosaïque, ériger cette plaque commémorative, c’est pour nous, pouvoir public, l’une des manières de dire tout haut cette réalité des violences faites aux femmes. C’est rendre visible cette réalité et l’ancrer dans l’espace public pour que chacune et, surtout, chacun s’en rendent compte, en prennent conscience. Aucune femme ne devrait perdre la vie parce qu’elle est une femme. Aucun proche, aucune famille, ne devrait avoir à traverser cette épreuve” souligne l’Echevin de l’Egalité des Genres et des Chances, Vincent Vanhalewyn.

Pour célébrer la mémoire de Diana Andreea Grama, le pavé mosaïque a été réalisé par l’artiste schaerbeekoise Saskia Leurart. Il représente le ruban blanc, symbole international de lutte contre les violences faites aux femmes. La plaque commémorative est gravée d’un texte de la slameuse Asma Soulista repris ci-dessous. Elle y évoque les voix des trop nombreuses femmes victimes de violence. Une plaquette accompagnatrice reprend un QR Code renvoyant vers les relais nécessaires pour les femmes qui se sentiraient en danger.