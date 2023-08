Fedasil lance son appel à projets visant à soutenir l’emploi des demandeurs d’asile

Fedasil, l’agence fédérale en charge de l’accueil des demandeurs d’asile, a lancé la semaine dernière son appel à projets 2024, fait savoir mercredi le cabinet de la secrétaire d’État à l’Asile et la migration Nicole de Moor dans un communiqué.

L’année prochaine, l’accent portera sur des projets qui misent sur l’activation et la participation à la société des demandeurs d’asile qui séjournent dans le réseau d’accueil, indique l’agence sur son site internet. Lors de l’attribution des subsides, la priorité de Fedasil sera accordée aux projets concernant le soutien à l’emploi dans le réseau d’accueil, la mise à l’emploi via le secteur de l’intérim, les liens entre le logement et l’emploi des demandeurs d’asile, la garde d’enfants et la participation à la vie sociale et les formes innovantes de cohabitation avec des demandeurs d’asile.

La date limite pour l’introduction des projets est le 30 septembre 2023. Selon le cabinet de Moor, l’année dernière, 10.000 demandeurs d’asile ont travaillé pour des périodes plus ou moins longues. Par ailleurs, il existe de nombreuses collaborations avec des secteurs tels que la construction ou les soins de santé, ou avec des entreprises individuelles.

“Nous misons résolument sur l’activation des demandeurs d’asile par le biais du plan d’action ‘Activation’ et, avec cet appel à projets, nous poursuivons dans cette voie. Faire travailler les demandeurs d’asile est une situation gagnant-gagnant pour les personnes concernées et pour les entreprises qui manquent de main d’œuvre. Nous encourageons également l’innovation, comme la mise à disposition de logements de qualité pour les demandeurs d’asile par les entreprises qui les emploient“, déclare la secrétaire d’État, citée dans le communiqué.

