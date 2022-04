Faut-il rendre le pont Pierre Marchant uniquement accessible aux piétons ?

Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht, et Gaëtan Van Goidsenhoven, député bruxellois, chef de groupe MR à Anderlecht dans l’opposition, ont débattu de l’avenir du pont Marchant à Anderlecht.

Faut-il rendre le pont Marchant piéton ? Fabrice Cumps n’est pas tout à fait de cet avis. Il souhaite concilier différents modes de transport. “Je ne comprends pas très bien pourquoi il n’est pas possible de mêler les besoins des différents usagers. Je ne suis absolument pas pour qu’on revienne à la situation antérieure, soit une route urbaine où piétons et vélos sont mélangés au trafic. Cependant, nous partons d’une page blanche et pouvons imaginer un pont qui permet à la fois le passage d’un trafic local apaisé et d’autres moyens de transports plus doux. L’idée est de quand même permettre aux habitants de se déplacer entre ces nouveaux quartiers et le centre d’Anderlecht”, explique le bourgmestre.

Du côté de l’opposition, Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) est sensiblement d’accord. “Manifestement, il y a un besoin de connecter cette partie de la commune qui va être largement habité. La Région a souhaité qu’une zone mixte soit mise en place, avec des activités économiques créatrices d’emploi. Et pour pouvoir faire fonctionner cette zone, l’activation de ce pont est un élément fondamental. Si l’on souhaite que les entreprises qui vont s’installer la fonctionnent, il faudra faire en sorte que ce pont leur soit accessible”, détaille le chef de groupe MR à Anderlecht.

