Fabian Maingain quitte DéFI : “Il y a depuis un certain temps, un manque de clarté du message porté par DéFI”

Le député bruxellois Fabian Maingain a annoncé quitter le parti DéFI, où il milite depuis 25 ans. Il estime que celui-ci a perdu son socle de valeurs. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

“Ma conception politique est basée sur des valeurs, comme l’état de droit, et la lutte contre les projets nationalistes. Cette valeur n’est plus partagée unanimement par les membres du parti”, regrette le député, qui siégera désormais comme indépendant. Si le parti a plusieurs fois affirmé son refus de participer à un gouvernement minoritaire avec la N-VA, pour Fabian Maingain, il s’agirait d’un discours en “façade”. “Certains ont des vues plus courts termistes. Il y a depuis un certain temps, un manque de clarté du message porté par DéFI”.

Le parti a demandé au député de remettre son mandat de député, mais celui-ci refuse, et continuera à siéger en tant qu’indépendant. “J’ai été élu sur des idées, j’essaye d’être cohérent”. Avec ce départ, DéFI n’est donc plus présent en commission du Parlement bruxellois. “Moi je trouve que la plus grosse perte, ce sont les valeurs”.

Alors qu’en décembre, Olivier Maingain annonçait son départ de DéFI et son intention de créer son propre parti, son fils n’exclut pas de le rejoindre. “J’ai d’abord besoin de retrouver ma liberté, je vais réinventer la manière dont je vais faire de la politique, mais je ne ferme pas la porte”.

■ Explications de Charlotte Verbruggen

Fabian Maingain affirme également qu’il pourrait apporter son soutien à un gouvernement sans la NVA. “S’il y a un projet pour Bruxelles qui respecte mes valeurs fondamentales, je ne vais pas jouer les blocages”, conclut-il.

■ Interview de Fabian Maingain (Ex DéFI), député bruxellois au micro de Fabrice Grosfilley