Fabian Maingain (DéFI) : “Le fait bruxellois est nié par ceux qui n’ont pas la capacité de conclure des accords de majorité”

Le député bruxellois Fabian Maingain était l’invité de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles. L’ex-échevin bruxellois du commerce emmènera la liste DéFI à la Ville de Bruxelles.

La rentrée parlementaire a eu lieu hier, sans gouvernement bruxellois. Pour Fabian Maingain, “Ceux qui ont promis qu’ils allaient tout changer, en sont pour leur compte. C’est la première rentrée parlementaire sans gouvernement, cela veut dire sans possibilité de défendre Bruxelles au Fédéral et on voit qu’un certain nombre d’axes qui sont pris sont défavorables à Bruxelles. Le fait bruxellois est aujourd’hui nié par ceux qui n’ont pas la capacité de conclure des accords de majorité.”

L’élu régional ajoute : “Cette incapacité à construire un dialogue serein a pour conséquence d’inviter à table de négociation soit la NVA, parti bruxellicide, soit le parti communautaire de la Team Fouad Ahidar, qui vont prolonger le blocage.”

Faut-il revenir sur l’obligation d’avoir une double majorité dans un certain nombre de matières ? “On verra si le MR, le PS, Les Engagés auront le courage d’aller porter le fait bruxellois au Fédéral, j’en doute. ”

Une liste “DéFI & Vous” à la Ville de Bruxelles

L’ex-échevin du Commerce emmènera la liste DéFI, sous la bannière “DéFI & vous” : “Nous avions la volonté d’ouvrir cette liste à des citoyens. Les citoyens reprochent aux politiques d’être déconnectés des réalités qu’ils vivent. On on a voulu les inviter pour apporter cette expérience citoyenne en politique et essayer de construire demain à la Ville des solutions plus pragmatiques.” Plus d’un tiers des places sont ouvertes aux citoyens indépendants. “Dès la 2e place, vous trouvez une entrepreneuse, Adeline Barras.”

Fabian Maingain se félicite du bilan de DéFI a la Ville : “DéFI a prouvé sa capacité à gérer la ville. Le bilan macro-économique est positif, avec plus d’entreprises, plus d’emplois et moins de chômage.” mais ajoute, taclant son partenaire de majorité : “J’ai aussi des frustration, par exemple au niveau de la propreté, ce collège n’a pas été assez loin. (La propreté est une compétence des Ecologistes à la Ville de Bruxelles, NDLR).”

Sans Ecolo ce serait plus facile ? “Je demande aux Bruxellois de permettre d’autres rapports de force dans une future majorité.”, répond Fabian Maingain.

►Ecouter l’interview de Fabian Maingain, député régional et tête de liste “DéFI & vous” à la Ville de Bruxelles