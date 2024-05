Extinction Rebellion bloque la rue Belliard: la police met fin à la manifestation

La police bruxelloise est intervenue, samedi vers 16h00, pour mettre fin à la manifestation d’Extinction Rebellion dans la rue Belliard. Une soixantaine d’activistes refusaient de libérer la chaussée. Ils ont été arrêtés administrativement.

Plusieurs centaines de militants de l’organisation écologiste Extinction Rebellion ont défilé samedi après-midi dans la rue Belliard à Bruxelles. Ils se sont arrêtés à l’entrée du tunnel Belliard où ils ont bloqué la circulation. Les manifestants réclamaient notamment la fin des subventions aux combustibles fossiles et la mise en œuvre d’un plan d’urgence national pour une transition vers une économie florissante, sans énergies fossiles, qui protègerait les plus vulnérables et l’écosystème.

Sur le coup de 15h30, la police leur a demandé de mettre un terme à leur action, faute de quoi ils risquaient d’être arrêtés. Une majorité de militants a alors quitté les lieux pour se diriger vers la place Jean Rey, où se déroulait une autre manifestation de l’organisation. Une soixantaine d’activistes ont par contre décidé de rester sur place et de prolonger le blocage de la rue Belliard en se collant au bitume. Ils ont été arrêtés administrativement. Une intervention policière dénoncée par Extinction Rebellion qui évoque, dans un communiqué, “une violence policière disproportionnée“. “Le rassemblement entre la place Jean Rey et la rue Belliard dans le quartier dit de l’UE pendant les “Journées portes ouvertes de l’UE” a donné lieu à une réaction sans précédent des forces de police belges“, dénonce l’organisation. “La police a déployé un canon à eau et plusieurs dizaines d’agents en tenue anti-émeute qui ont encerclé tous les manifestants pacifiques. Les passants sortant du Comité des Régions ont été bloqués entre les deux. À 16h15, la police a commencé à embarquer les militants dans des bus pour les arrêter“, ajoute-t-elle. “L’utilisation de canons à eau contre des manifestants pacifiques est très préoccupante. Nous demandons à la police de faire preuve de retenue et de respecter le droit de manifester pacifiquement et sans violence“, conclut Extinction Rebellion.

Belga