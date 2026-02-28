Explosion à Anderlecht : un immeuble à appartements temporairement inhabitable, aucun blessé

Un immeuble à appartements de deux étages situé à Anderlecht est temporairement inhabitable à la suite d’une explosion survenue vendredi soir, indiquent les pompiers de Bruxelles samedi.

Les habitants de l’immeuble, où se trouvait une ancienne pompe à essence, s’en sont sortis indemnes, mais le bâtiment a subi des dégâts conséquents.

Les pompiers sont intervenus vendredi soir aux alentours de 20h00 après une explosion dans le bâtiment, situé dans la rue Dr Huet à Anderlecht. À leur arrivée, les onze occupants du bâtiment ont été examinés, et aucun blessé n’a été signalé.

L’explosion s’est produite dans le sous-sol du bâtiment, précise le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw. L’origine de l’incident n’est pas encore connue. Il est possible que les anciennes citernes ou anciens réservoirs de stockage de la station-service aient pris feu. “Il s’agit peut-être d’une accumulation de gaz combustibles provenant des citernes, qui ont pris feu accidentellement“, précise M. Derieuw.

L’enquête est en cours. Dans tous les cas, il est certain que l’origine de l’incendie est accidentelle. “Aucun tiers n’est impliqué“, note le porte-parole.

Le bâtiment est temporairement inhabitable en raison des dégâts et des fissures. Des dégâts sont également visibles sur le trottoir.

Belga – Photo : Siamu Bruxelles