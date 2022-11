Evere : une mini-forêt plantée par des streameuses et Greenpeace

Environ trois cent arbres, dans le cadre de la campagne Stream for Trees, de Greenpeace.

Ce sont environ 300 arbres qui ont été plantés, samedi, sur le terrain de l’espace de coworking Transforma à Evere. À la manoeuvre, le collectif Stream’Her, qui promeut la participation des femmes dans le monde du streaming, et réunit plus de 850 streameuses et futures streameuses, dont une dizaine participaient à la plantation de ce jour.

Le collectif répondait ainsi à la campagne lancée par Greenpeace, Stream for Trees, au cours de laquelle plus de 15.000 euros ont été récoltés pour permettre la plantation de cette mini-forêt, et la réalisation d’autres projets de protection de la nature en Belgique.

► Reportage | La première “micro-forêt” de Jette voit le jour (09/12/2021)

“C’est vraiment incroyable ! Nous sommes très contentes de voir que l’événement et la cause ont eu tant de succès“, ont déclaré Ilaria Giglio et Chloé Boels, fondatrices de Stream‘Her. “L’écologie étant une valeur importante pour nous et notre communauté, planter une micro-forêt nous semblait être un objectif parfait. Cela permet d’avoir, à notre échelle, un impact positif pour la planète“, ajoutent-elles.

L’initiative a lieu alors que la Ville de Bruxelles organise, elle, sa Semaine de l’arbre, au cours de laquelle des centaines d’arbres et arbustes sont notamment distribués.

■ Reportage de Maria Bemba et Manon Ughi, avec Hugo Moriamé