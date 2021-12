Événements, commerces, compétitions sportives : voici les nouvelles mesures du Comité de concertation

■ Duplex de Cyprien Houdmont

Les événements en intérieurs interdits

Les événements de masse en intérieur sont interdits. Cela concerne notamment les marchés de Noël, villages d’hiver, les représentations culturelles (théâtres, cinémas, concerts) et autres, ainsi que les congrès organisés à l’intérieur.

Il y a cependant des exceptions : les bibliothèques, ludothèques et médiathèques, les musées, les activités axées sur les besoins des groupes vulnérables, les mariages et funérailles, et les centres de bien-être (saunas, jacuzzis, hammams et bains de vapeur)

Des règles plus strictes pour les événements en extérieur

Les événements en extérieur devront limiter leurs visiteurs à un par 4m². Dès 100 visiteurs, un plan de circulation à sens unique avec entrées et sorties distinctes devra être mis en place. Les chapiteaux et autres espaces couverts accueillant des visiteurs sont interdits.

Commerces

Les courses pourront être effectuées à deux personnes maximum (à l’exception des mineurs de son propre ménage). Une distance d’1m50 devra être respectée entre chaque personne et un seul consommateur pourra être autorisé par 10m². Les surfaces de plus de 400m² devront prévoir un contrôle d’accès adéquat. Les commerçants devront s’organiser pour que les rassemblements soient évités, et pour que les règles de distanciations sociales soient respectées.

Compétitions sportives

Les sports en extérieur et en intérieur ne pourront plus avoir de public, tant pour les compétitions et entraînements professionnels qu’amateurs.

Fêtes de fin d’année

Le Comité de concertation a recommandé de limiter ses contacts pendant la période de Noël, et encourage le recours à l’autotest.

