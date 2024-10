Europa League : David Hubert remanie son onze de départ pour affronter Ludogorets

Cinq jours après la défaite face au Beerschot en championnat, l’entraîneur d’Anderlecht David Hubert a décidé de procéder à plusieurs changements dans son onze de départ pour affronter les Bulgares de Ludogorets pour la 3e journée de la phase de ligue d’Europa League. Luis Vazquez remplacera notamment Kasper Dolberg à la pointe de l’attaque au Lotto Park.

Si Robin Coosemans occupera bien les buts mauves, la défense est elle aussi remaniée. Jan-Carlo Simic accompagne Leander Dendoncker en défense centrale et remplace Zanka. Sur les côtés, Thomas Foket et Ludwig Augustinsson prennent les places de Killian Sardella et Moussa N’Diaye.

Au milieu, Yari Verschaeren et Théo Leoni débuteront sur le banc. Mats Rits et Majeed Ashimeru sont alignés à la récupération et Anders Dreyer, Mario Stroeykens et Tristan Degreef soutiendront Vazquez en attaque.

Anderlecht s’est imposé lors deux journées précédentes contre Ferencvaros (2-1) et la Real Sociedad (1-2). Ludogorets s’est incliné contre le Slavia Prague (0-2) et a obtenu un point face au Viktoria Plzen (0-0).

Belga – Photo : Belga