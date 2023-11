Euro 2024 : les Diables Rouges s’offrent la victoire contre l’Azerbaïdjan avec un quadruplé de Lukaku

Les Diables Rouges ont remporté face à l’Azerbaïdjan (5-0) leur huitième et dernier match de la campagne qualificative pour l’Euro 2024 de football, dimanche à Bruxelles.

Grâce à un quadruplé de Romelu Lukaku, la Belgique s’adjuge la première place du groupe F et sera ainsi tête de série pour le tirage au sort de la phase finale du championnat d’Europe, qui aura lieu le 2 décembre prochain.

Avec six victoires et deux matches nuls, les Diables sont restés invaincus et ont accumulé 20 points pour terminer en tête de leur poule devant l’Autriche (19 points), qui a également obtenu son ticket pour l’Euro. La Suède termine 3e avec 7 points, comme l’Azerbaïdjan, 4e. L’Estonie ferme la marche avec une seule unité.

La rencontre a commencé avec quelques minutes de retard, après que la régie a commis une erreur au moment de jouer l’hymne azerbaïdjanais. Une fois cette bévue réparée, les joueurs et le stade ont respecté un moment de silence en mémoire des supporters suédois décédés dans l’attaque terroriste à Bruxelles le mois dernier.

Les Diables Rouges ont mis le pied à l’étrier dès le coup d’envoi, mettant à mal la défense de l’Azerbaïdjan dans le premier quart d’heure. Le verrou des hommes de Giovanni de Biasi n’a pas tardé à sauter sous les assauts belges, et Doku a trouvé le crâne de Lukaku qui ne s’est pas privé d’inscrire le 80e but de sa carrière avec l’équipe nationale (17e), pour son 113e match.

Doku with an excellent cross and Lukaku is there to score his 80th as a Red Devil. pic.twitter.com/KfFnmZ8ZaZ — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 19, 2023

Une exclusion prématurée a suivi pour Eddy : le milieu de terrain de l’Azerbaïdjan un peu trop enthousiaste dans ses tackles a écopé de deux cartons jaunes en cinq minutes et pris la porte (24e).

⏱ 22’ | Eddy receives his second yellow card and gets send off. #BELAZE 🇧🇪🇦🇿 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 19, 2023

De l’autre côté, la machine était lancée. Le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges a continué son ouvrage en propulsant dans les filets un ballon bien rabattu par Castagne de la tête (26e).

Castagne heads the ball to Lukaku who scores his second of the day! pic.twitter.com/0CndZ0elDR — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 19, 2023

Quatre minutes plus tard, Lukaku a validé le quatrième hat-trick de sa carrière internationale, en déviant de la tête un centre de Faes (30e).

No 2️⃣ without 3️⃣ for Big Rom! pic.twitter.com/NZRV9uz9WC — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 19, 2023

‘Big Rom’ a finalement parachevé son œuvre avec un but dans son style propre. Mangala l’a trouvé entre les lignes et l’attaque de la Roma a joué de son corps pour s’offrir une fenêtre de tir et vaincre pour la quatrième fois de la soirée un Mahammadaliyev impuissant (40e).

Après un but annulé de Castagne (45e+2), les vingt-et-un hommes sont rentrés aux vestiaires.

The goal is disallowed for offside. Still 4-0. #BELAZE 🇧🇪🇦🇿 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 19, 2023

Étonnamment, ils sont remontés sans Lukaku, remplacé par Openda au repos. Averti, Vranckx a également laissé sa place à Tielemans et les échanges se sont adoucis en deuxième période. Si la domination belge se faisait encore ressentir, elle a tardé à être traduite par un but supplémentaire. Après un poteau de Tielemans (83e), les assauts des attaquants ont finalement été récompensés par Trossard (90e), trouvé en retrait par Doku.

Doku with another assist. This time it’s Trossard who scores. pic.twitter.com/oK3cpfh9vw — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 19, 2023

En dehors du statut de tête de série obtenu par les Diables Rouges et du premier quadruplé inscrit en équipe nationale depuis Josip Weber en 1994, Domenico Tedesco a également écrit sa page de l’histoire. Il est devenu le premier entraîneur depuis Raymond Goethals à conclure sa première année à la tête des Diables Rouges sans la moindre défaite. Depuis le premier match, gagné en Suède au mois de mars (3-0), l’équipe nationale a accumulé huit victoires et deux matches nuls.

Les Diables Rouges prennent désormais congé de leurs supporters jusqu’au 26 mars 2024, et un déplacement à Wembley pour y affronter l’Angleterre en préparation du prochain Euro.

Belga – Photo : Belga / Bruno Fahy