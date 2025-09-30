Passer la navigation
“Etudier est un droit en Belgique”, nouvelle manifestation de la FEF contre le décret Paysage à Bruxelles

Environ 1 000 étudiants ont manifesté mardi à Bruxelles, à l’appel de la Fédération des étudiants francophones (FEF), pour protester contre le décret Paysage.

Il s’agit de la onzième manifestation organisée par la FEF contre le décret paysage. Le cortège a rejoint le siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles, visant la ministre présidente Elisabeth Degryse.

Les manifestants dénoncent un décret qui “exclut au lieu d’accompagner”. Selon la FEF, de nombreux étudiants sont devenus non finançables, certains établissements signalant des chiffres élevés. 

La FEF demande que les étudiants proches de la réussite puissent tout de même s’inscrire, rappelant que le droit d’étudier est garanti en Belgique.

Etudier est un droit en Belgique, et c’est ça qu’on promeut”. 

Interview d‘Adam Assaoui, président de la FEF au micro de Belga

Images Belga

30 septembre 2025 - 15h45
Modifié le 30 septembre 2025 - 15h54
 

