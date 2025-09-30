“Etudier est un droit en Belgique”, nouvelle manifestation de la FEF contre le décret Paysage à Bruxelles

Il s’agit de la onzième manifestation organisée par la FEF contre le décret paysage. Le cortège a rejoint le siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles, visant la ministre présidente Elisabeth Degryse.

Les manifestants dénoncent un décret qui “exclut au lieu d’accompagner”. Selon la FEF, de nombreux étudiants sont devenus non finançables, certains établissements signalant des chiffres élevés.