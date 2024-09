Etterbeek : en tête de la Liste du Bourgmestre, Vincent De Wolf présente sa liste et son programme

Sans surprise, à Etterbeek, le bourgmestre MR Vincent De Wolf briguera un nouveau mandat à la tête d’une liste qu’il a présentée mardi.

Celle-ci rassemble des candidats du Mouvement Réformateur, du CD&V, de l’Open VLD, et pour un tiers, des figures issues de la société civile. Maryam Matin Far, échevine de l’Action sociale, occupe la deuxième position, devant Arnaud Van Praet, président du CPAS, ce qui marque l’engagement de la liste à “maintenir des réponses locales aux défis sociaux et à promouvoir le bien-être et l’émancipation sociale de chacun“.

Anne Vandersande, actuelle cheffe de groupe au conseil communal de la liste du bourgmestre, figure à la quatrième place. Patrick Lenaers, Premier échevin en titre, second score de la liste en 2018, poussera la liste. Frank Van Bockstal (CD&V), échevin des Affaires flamandes, est en cinquième position, et Ethel Savelkoul, cheffe de file de l’Open VLD, dixième.

“Plus forts ensemble”

La liste du bourgmestre fait également la part belle à la jeunesse. Portée par le slogan “Plus forts ensemble”, la liste de Vincent De Wolf se distingue, de l’aveu de celui-ci, par sa volonté de rassembler les Etterbeekois autour de projets communs, traduisant également une démarche collective et participative pour relever les défis communs, qu’ils soient sociaux, économiques ou environnementaux.

“Cette approche marque également un refus du dogmatisme politique, affirmant que les solutions pragmatiques et l’écoute des citoyens doivent primer sur les idéologies rigides, qui n’ont plus leur place dans la gestion d’une commune“.

Parmi les priorités figurent la poursuite du réaménagement du site des Jardins de la Chasse et de l’ancien Hôtel communal, ainsi que le plan d’action pour atteindre la neutralité carbone communale d’ici 2030. L’équipe prévoit également de renforcer les structures sociales, sportives et d’accueil de la petite enfance, et de maintenir une action efficace en matière de propreté publique.

