Environnement : plusieurs associations demandent le classement du Bois du Val d’Or et du Meylemeersch

Ces espaces, situés pour l’un à Woluwe-Saint-Lambert, et l’autre à Anderlecht, doivent être protégés “en raison de la menace croissante qui pèse sur la nature“, expliquent dans un communiqué trois associations de protection de la nature.

“A une vitesse vertigineuse, la nature bruxelloise disparaît sous une couche de béton“, pointent le Forum des jardiniers, Vital et la Commission pour la Conservation du Vogelzang. Malgré les nombreuses protestations, les permis d’urbanisme continuent à tomber, déplorent-elles. Certes, la révision du PRAS (Plan régional d’affectation du sol), est en cours en Région bruxelloise, mais d’ici à ce qu’elle aboutisse, “de nombreux sites naturels auront disparu sous une couche de béton, ou suite à un coup de pelleteuse.”

“La protection bénéficiera aux Bruxellois et contribuera à la réalisation des objectifs climatiques de la Région. C’est pourquoi les initiateurs de l’action demandent aux responsables politiques bruxellois d’apporter tout leur soutien à ces demandes.”

Une demande de classement pour chaque site a donc été introduite auprès d’Urban.brussels, l’administration régional de l’urbanisme.

Le bois du Val d’Or à Woluwe-Saint-Lambert, bientôt un parc public ?

Le bois du Val d’Or est une forêt urbaine de 6 ha qui s’est développée de manière spontanée sur le site d’une ancienne carrière, explique le communiqué. “Les arbres pionniers tels que les saules et les peupliers sont progressivement remplacés par des arbres à plus longue durée de vie tels que les chênes pédonculés et les frênes. Cet écosystème est d’une grande importance écologique et scientifique dans le contexte urbain de Bruxelles.”

Le site est inscrit au PRAS comme espace vert et comme espace à haute valeur biologique sur la Carte d’évaluation biologique (CEB), mais cela ne suffit pas pour les association qui craignent qu’il ne soit à terme “transformé en un parc public banal et artificiel” qui “souffrira des mêmes maux que la plupart des parcs publics bruxellois, à savoir leur dépendance à l’égard des plantations artificielles.”

Le Meylemeersch à Anderlecht, menacé par un projet de construction ?

La Meylemeersch, est un petit coin de verdure de 10 hectares coincé entre la route de Lennik et la rue Chant d’Oiseaux, dans la vallée du Vogelzangbeek. La vallée du Vogelzangbeek dont une partie est déjà classée ou bénéficie du statut de réserve naturelle, se caractérise par une grande variété d’habitats différents, tels que les prairies fleuries, les étangs, les anciens vergers et les zones boisées, avec une riche biodiversité, indiquent les trois associations.

Les terrains du Meylemeersch appartiennent à Citydev, à l’ULB et à la Régie des Bâtiments et une partie, non classée, est visée par un projet de construction d’un nouveau bâtiment pour l’institut national de santé Sciensano, le développement d’un parc de PME “Good Food” et des projets d’agriculture urbaine.

