Envie de vous glisser dans les coulisses de Melsbroek ? C’est possible ce week-end, une première en dix ans

Le 15ème wing, l’unique unité de transport aérien de l’armée belge, basé à Melsbroek, face à l’aéroport de Bruxelles-National, ouvre ses portes au grand public samedi et dimanche prochains pour donner un aperçu de sa “transformation” après le renouvellement complet de sa flotte et un début de modernisation de ses infrastructures, a-t-on appris mardi de sources militaires.

L’unité fête cette année le 75ème anniversaire de sa création, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fondation de la Force aérienne belge. C’est la première fois en dix ans qu’elle organise des telles journées portes ouvertes, ont indiqué ses responsables.

L’unité a remplacé fin 2021 ses vénérables C-130H Hercules par sept – et bientôt huit, dont un luxembourgeois – Airbus A400M Atlas et dispose de deux avions d’affaires haut de gamme Falcon 7X pour le transport de hautes personnalités. Elle s’est aussi dotée d’un nouveau complexe de maintenance et d’un simulateur de vol pour l’A400M qui a été inauguré lundi. “D’autres projets sont également en cours afin d’améliorer les capacités et les performances du 15ème wing“, indique son commandant, le colonel Bruno Beeckmans, sur le site internet.

► En Immersion | Les coulisses de la base aérienne de Melsbroek (29/04/2023)

Quelque 25.000 personnes sont attendues au cours de ces deux journées pour découvrir les avions en service au sein de la composante Air, du petit monomoteur Siai Marchetti d’entraînement au quadrimoteur de transport Airbus A400M Atlas en passant par l’avion de combat F-16 et l’hélicoptère de transport NH90 Caïman. Des appareils étrangers, comme un ravitailleur en vol A330 MRTT ou un C-130H néerlandais, et des avions historiques – comme un C-47 Dakota et un Percival Proctor, qui ont volé au sein du 15ème wing à ses débuts – seront également présents, tout comme les avions et hélicoptères de la police fédérale, également basés à Melsbroek.

Au programme : démonstrations et vols d’hélicoptères

Des démonstrations – mais pas d’acrobatie aérienne en raison de la proximité des pistes de Brussels Airport – sont aussi prévues, comme deux fois par jour un atterrissage d’assaut effectué par un A400M de la 20ème escadrille avec des troupes du “Special Operations Regiment” (SOR).

La police fédérale fera voler les hélicoptères de sa Direction de l’appui aérien (DAFA) qui simuleront une intervention de ses unités spéciales et la lutte contre un incendie avec un “bambi bucket”, une sorte de seau flexible capable de transporter et de larguer des milliers de litres d’eau. Cette unité célèbre pour sa part son 30ème anniversaire.

Les portes de la base seront ouvertes tant samedi que dimanche de 08h00 à 18h00. Les tickets d’entrée, au prix de dix euros, sont uniquement disponibles sur le site internet, les enfants de moins de 12 ans ne payant pas. Pour des raisons pratiques, les visiteurs devront garer moyennant cinq euros supplémentaires leur véhicule à la caserne miliaire de Peutie, avec un système de navettes pour les acheminer à Melsbroek.

Cent-vingt places pour un vol en A400 seront tirées au sort parmi les tickets vendus le 30 avril.

Belga – Photo : Belga (archives)