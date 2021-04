Enseignement : tous les élèves de retour à 100% en présentiel dès le lundi 10 mai

Tous élèves de l’enseignement obligatoire reprendront leurs cours à 100% en présentiel à partir du lundi 10 mai, a annoncé mercredi la ministre de l’Education Caroline Désir (PS) à l’issue d’une réunion avec les acteurs de l’école francophone.

“Il est absolument indispensable de faire revenir tous les élèves en présentiel pour des raisons à la fois pédagogiques et psychologiques, notamment pour les plus jeunes, les plus vulnérables, ceux qui ont décroché passivement ou activement, les élèves fréquentant l’enseignement qualifiant“, a indiqué Caroline Désir.

La ministre francophone de l’Education, ainsi que ses collègues des autres Communautés, auraient souhaité en réalité que cette rentrée puisse se faire le 3 mai déjà. Mais sur base de l’avis des experts sanitaires, prudents face à la lente diminution des transmissions en chez nous, il a finalement été décidé de reporter ce retour à 100% en présentiel d’une semaine.

>> Une rentrée scolaire en demi-teinte en attendant le 3 mai

“D’ici à la date du 10 mai, à cadence inchangée, nous aurons vacciné au moins 600.000 personnes supplémentaires, soit certainement une large majorité des plus de 55 ans et une partie des plus de 45 ans et nous aurons protégé les plus vulnérables. Par ailleurs, nous aurons à ce moment-là déployé des autotests pour prévenir mieux les clusters, en plus du testing PCR classique“, selon Caroline Désir.

Ces éléments seront transmis ce mercredi aux membres du Comité de concertation (CodeCo) qui doivent se réunir électroniquement à 16h00.

Belga

>> Enseignement secondaire : comment les examens de fin d’année vont-ils s’organiser ?