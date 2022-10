En Immersion – Des élèves bruxellois à Auschwitz : et devenir… passeurs de mémoire

Un nouveau numéro du magazine de reportage En Immersion.

C’était le 29 septembre dernier : ce jeudi-là s’envole une importante délégation belge, en direction de la Pologne, et des camps d’Auschwitz-Birkenau. Dans le cadre du travail de mémoire mené en Belgique, l’objectif du War Heritage Institute et de la Défense, organisateurs du voyage, est de former les jeunes esprits et de les conscientiser aux horreurs du passé, hors des salles de classe… et leur permettre ainsi de devenir des “passeurs de mémoire”, alors que les derniers survivants belges des camps nous quittent.

Lors de ce déplacement, en présence notamment de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS), les élèves ont eu l’occasion de découvrir le camp d’Auschwitz I, camp de concentration, ainsi que celui d’Auschwitz II (Birkenau), centre d’extermination. L’ensemble forme le plus grand centre concentrationnaire de la Seconde Guerre Mondiale, terre de déportation pour plus de 1.300.000 personnes, et tombeau pour plus de 1.100.000 d’entre-eux.

► Reportage | “Vous allez devenir aujourd’hui des passeurs de mémoire” : des élèves bruxelois visitent le camp d’Auschwitz (30/09/2022)

Parmi les différentes écoles présentes lors de ce voyage, on retrouvait notamment sept élèves de l’Athénée royal Uccle 2. Notre équipe a pu suivre la visite de ces jeunes Bruxellois, de l’avion militaire les emmenant depuis la base de Melsbroek aux deux camps qu’ils ont pu visiter, le temps d’une journée.

■ Un documentaire d’Arnaud Bruckner et Camille Dequeker, envoyés spéciaux en Pologne, avec Laurence Paciarelli et Antoine Martens