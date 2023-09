En Belgique, les renvois de colis représentent un quart de l’empreinte carbone du e commerce

Une enquête réalisée pour le compte de bpost révèle qu’en Belgique, un produit acheté en ligne sur sept est renvoyé au fournisseur, et non pas sans conséquence.

De plus en plus de personnes commandent en ligne, via des sites comme Zalando ou Amazon, et donc, le renvoi des colis a lui aussi augmenté. “Un colis sur sept est renvoyé à l’expéditeur, ce sont surtout des vêtements ou des chaussures”, explique Camille Tang Quyhn, via un article de l’Echo. Ces renvois ont des coûts considérables pour la planète et pour les entreprises.

En effet, cela représente 1/4 de l’empreinte carbone du e commerce, car si les commandes peuvent être groupées, les retours quant à eux, se font de façon individuelle.

Pour pallier ce coût, certaines entreprises décident de faire payer le renvoi, de rallonger les délais ou encore, préfèrent rembourser le consommateur.

■ Plateau de Camille Tang Quyhn