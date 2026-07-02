En 12 ans, Brussels Airlines a réduit de 50% les nuisances sonores de ses avions

Depuis 2014, Brussels Airlines a réduit de 50% les nuisances sonores de l’ensemble de sa flotte d’avions. Les modèles A320neo, dont la compagnie célébrait jeudi la réception du 8e modèle, ont particulièrement participé à cet effort, puisque l’empreinte sonore de chacun des appareils est plus basse de 50% par rapport à leur prédécesseur, l’A320ceo.

Brussels Airlines a entamé en novembre 2023 le renouvellement de sa flotte d’avions moyen-courrier, en réceptionnant son tout premier A320neo. Depuis lors, sept autres sont venus le rejoindre, dont le 8e très récemment. Le carnet de commandes prévoit, à ce stade, la livraison de 13 appareils au total. Cinq viendront donc s’ajouter dans les années à venir, pour une flotte globale comprenant 46 avions tous modèles confondus. Ces versions modernes consomment jusqu’à 20% de carburant en moins, émettent moins de CO¿ et sont donc deux fois moins bruyants que les appareils de la génération précédente.

Tout cela a permis à la compagnie aérienne de réduire de 50% les nuisances sonores dues aux avions par rapport à 2014, a souligné sa CEO Dorothea von Boxberg lors d’un événement auquel participaient également le ministre-président flamand Matthias Dieppendaele, le ministre flamand de l’Environnement, Jo Brouns, et le CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist, entre autres.

Permis d’environnement de Brussels Airport

Les débats qu’ils ont eus ont notamment abordé la procédure dite d’approche équilibrée qu’ont entamée les gouvernements flamand et fédéral dans le cadre du permis d’environnement de Brussels Airport. En mars 2024, le gouvernement flamand avait validé un nouveau permis d’environnement pour l’aéroport, qui prévoyait des mesures afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains et une limite de 240.000 mouvements de vols par an à partir de 2032. Ce permis avait finalement été annulé en juillet 2025, tout en autorisant l’exploitation de l’aéroport encore jusqu’au 30 juin 2029. D’ici là, la procédure d’approche équilibrée doit se poursuivre et le gouvernement flamand doit se mettre d’accord sur une nouvelle demande de permis.

Brussels Airlines a assuré qu’elle comptait collaborer avec les différentes parties prenantes pour aboutir à un accord équilibré, notamment en matière de réduction des nuisances sonores. Brussels Airport a pour sa part réitéré sa volonté de croître dans les années à venir, mais pas en le faisant de manière “sauvage” et au détriment des riverains et de la population survolée par les avions.

Belga – Photo : Belga