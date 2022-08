Elke Van den Brandt répond à Gaëtan Vigneron sur le plan Good Move : “Il s’agit de décourager le trafic de transit”

La ministre bruxelloise de la Mobilité a défendu le plan Good Move et la lutte contre le trafic de transit dans plusieurs communes bruxelloises.

Invitée de + d’Actu pour la rentrée de l’émission, Elke Van Den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité, a défendu la mise en place du plan Good Move, notamment la phase qui concerne le centre de Ville de Bruxelles, activée la semaine dernière. Schaerbeek suivra vendredi avec la mise à sens unique de la chaussée d’Haecht notamment. « Au début, les gens doivent redécouvrir leur chemin, cela demande une adaptation, et je remercie les gens parce qu’ils doivent redécouvrir leurs chemins. Même dans le Pentagone, on parle de 30% du trafic qui est traversant. Ce trafic qui ne doit pas passer par là va être renvoyé vers les grands axes. » La ministre de la Mobilité et des Travaux publics ajoute qu’elle fait le maximum pour accélérer les travaux dans le tunnel Trône qui compliquent en partie la situation.

Elke Van den Brandt a également répondu à Gaëtan Vigneron qui s’était étonné sur les réseaux sociaux d’avoir dû faire le tour par Yser et Madou pour pouvoir aller de la rue Dansaert au Sablon : « En fait, ce sont des boucles. Tu peux entrer et faire tout le tour et revenir au même point. Ce ne sont pas beaucoup de gens qui doivent aller en voiture de Dansaert au Sablon. Il y a 300 mètres. Mais il s’agit bien là aussi de décourager le trafic de transit ».

Escapade au centre de Bruxelles..en 2 temps..mon vélo volé..commentaire d’un policier c’est le Bronx ici..puis découverte en voiture du plan good move..pour passer de Dansaert au Sablon, faut faire Blv de Nieuport/Yser/Botanique/Madou…?!..pauvre ville..triste..#PauvreBruxelles pic.twitter.com/Kd353Ndbbf — VIGNERON GAETAN (@VIGNERONGAETAN) August 21, 2022

La ministre de la mobilité s’est aussi félicité des nouveaux horaires de la STIB lundi prochain : « On augmente la fréquence des métros à l’heure de pointe, mais aussi du 71 avec un bus toutes les 4 minutes. Cela va profiter aux gens. »

Elle a également indiqué qu’il y aura bien des logements sur la friche Josaphat, mais qu’il était important de garder une continuité verte sur ce site pour favoriser la biodiversité : « Il n’y aura pas d’accord à la première réunion de gouvernement sur ce dossier », a-t-elle pronostiqué.

