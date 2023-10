Elke Van den Brandt annonce l’indexation des tarifs de la STIB dès septembre 2024

Elke Van den Brandt était l’invité de Fabrice Grosffiley dans Bonjour Bruxelles ce vendredi matin.

La ministre de la Mobilité est revenue sur l’accord de budget 2024 et notamment sur le financement des projets de mobilité. Les travaux prévus pour la portion Albert-gare du nord du Métro 3 et pour le tram à Neder-Over-Heembeek (NOH) sont maintenus : “On a investi beaucoup pour les transports en commun ces dernières années ; il y a plus de gens qui travaillent à la STIB et plus de gens qui utilisent la STIB. Pour offrir plus de transports en commun, évidemment il faut continuer à investir. Le tram à NOH est en chantier et, fin 2024, il y aura une connexion Bruxelles-Neder. Pour le métro, on continue le chantier”, a-t-elle expliqué à Fabrice Grosfilley.

D’autres projets en revanche pourraient être décalés ou ralentis (ça concerne d’autres lignes de tram prévues à plus longues échéances).

Elke Van den Brandt évoque notamment une compression des coûts à la STIB, sans avancer de chiffres : “Il y a des économies linéaires à faire sur le personnel, le fonctionnement, les investissements. Tout cela doit se traduire dans la réalité. On doit voir comment appliquer tout cela (…) de manière à maintenir l’offre qu’on a élargie ces dernières années“.

Vers une indexation des tarifs à la STIB ?

Les tarifs de la STIB devraient être indexés automatiquement à partir de septembre 2024.

“Ça fait 10 ans que les indexations ne sont pas faites à Bruxelles. On va continuer cette politique sous cette législature, mais dans le nouveau contrat de gestion de la STIB, on va faire en sorte que l’indexation soit automatisée, comme c’est le cas dans les autres opérateurs de transports publics. Une indexation est dès lors possible à partir de septembre”, annonce Elke Van den Brandt.

L’inscription du principe de l’indexation automatique dépendra de l’accord du nouveau contrat de gestion avec la STIB. Il est actuellement en cours de négociation. La ministre de la Mobilité indique que les tarifs préférentiels destinés aux navetteurs précarisés seraient ” sans doute immunisés” de l’indexation.

