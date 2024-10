Elise Willame (Ecolo) sur le viaduc Herrmann-Debroux : “Ca ne doit pas être une démolition qui doit être faite toute seule”

Elise Willame, première échevine de la commune d’Auderghem, en charge notamment de l’enseignement et tête de liste Écolo pour les élections communales, était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce matin. Elle a notamment évoqué les thématiques de mobilité à Auderghem et le démantèlement du viaduc Herrmann-Debroux.

À Auderghem, les écologistes n’avaient pas la compétence de la mobilité, celle-ci était entre les mains de Mathieu Pillois de Défi. Elise Willame dresse un bilan en demi-teinte de la politique de mobilité qui a été menée à Auderghem lors de ces six dernières années : “Je pense qu’il y a un peu plus d’ambition qui doit être au rendez-vous, notamment en ce qui concerne la sécurisation de la circulation des piétons, des cyclistes et des transports en commun.”

La commune d’Auderghem est traversée par le viaduc Herrmann-Debroux qui devrait être démonté, un démantèlement qui va représenter de nombreux défis au niveau de la mobilité dans la commune. “Il faudra que cette démolition soit accompagnée de solutions de mobilité. Donc, un parking de dissuasion à l’entrée de la ville, un tram qui y arrive, avec des solutions multimodales. Clairement, cela ne doit pas être une démolition réalisée sans plan d’accompagnement.” partage Elise Willame, qui pense que la destruction du viaduc n’est pas pour tout de suite.

Concernant Good Move, Elise Willame est favorable à la poursuite de la maille pour apaiser les quartiers. La commune d’Auderghem attend maintenant les propositions du bureau d’étude.

Pour la future majorité, Elise Willame affirme qu’elle est prête à discuter avec tout le monde et que les résultats pourraient différer de ceux de 2018 : “Quand on regarde les résultats de juin, les jeux sont plus ouverts.” La tête de liste Ecolo espère pouvoir peser davantage sur la commune, en espérant que Défi perde sa majorité absolue.

►Ecouter l’interview d’Elise Willame, première échevine de la commune d’Auderghem en charge notamment de l’enseignement et tête de liste Ecolo pour les élections communales, dans Bonjour Bruxelles