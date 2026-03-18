Eléonore Simonet veut étendre les flexi-jobs aux indépendants

“Les indépendants sont un pilier essentiel de notre économie. Il est logique qu’ils puissent, eux aussi, bénéficier d’un système flexible leur permettant de compléter leurs revenus, en particulier quand l’activité est plus calme“, a expliqué la ministre.

Cette extension permettrait, sous certaines conditions, aux indépendants de générer un revenu complémentaire en tant que travailleur exerçant un flexi-job, tout en bénéficiant d’un régime fiscal avantageux. Elle contribuerait en outre à répondre à des demandes de terrain, certains indépendants souhaitant pouvoir prêter main-forte à leurs collègues de manière souple et légale, a-t-elle expliqué, et renforcer le marché du travail en mobilisant une réserve supplémentaire de main-d’œuvre.

Cette ouverture ne concernerait cependant que les indépendants à titre principal ainsi que les conjoints aidants, et le volume de travail serait limité à un maximum de 480 heures par an.

La ministre MR soumettra prochainement un projet au gouvernement.