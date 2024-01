Élections 2024 : qui sont les têtes de liste à la Région bruxelloise ? (Analyse et infographie)

La rédaction de BX1 fait le point.

Les principaux partis francophones bruxellois se sont mis en ordre de bataille pour les élections régionales. Après les annonces ce mercredi soir du duo David Leisterh – Hadja Lahbib du côté du MR et Bernard Clerfayt – Joëlle Maison du côté de DéFI, les différentes têtes de liste sont désormais connues pour l’échelon régional à Bruxelles. S’il reste encore des inconnues, notamment en ce qui concerne les 3e et 4e places et que des gros “faiseurs de voix” peuvent encore changer la donne, le paysage électoral bruxellois pour les élections du 9 juin commence à s’éclaircir. Éléments d’analyse avec Fabrice Grosfilley.

La surprise Lahbib à la Région

Le choix du MR de Hadja Lahbib pour la région – alors qu’on l’attendait davantage au fédéral – est une sorte de “rééquilibrage” de la part du Mouvement Réformateur. Le parti libéral avait une liste en apparence très forte à la Chambre avec Sophie Wilmès et Michel De Maegd, puis une liste qui paraissait un peu plus faible à la Région. Il faut rappeler que c’est la première fois que David Leisterh sera tête de liste, que le MR est dans l’opposition depuis près de vingt ans en Région bruxelloise et qu’il n’y avait donc pas de ministre à présenter aux électeurs. Il n’y avait pas non plus de personnalité issue de la diversité, alors qu’il s’agit d’un enjeu très important en Région bruxelloise, d’autant plus important que le PS, avec Ahmed Laaouej, et Ecolo, avec Zakia Khattabi, ont choisi des personnalités fortes qui vont faire de gros scores dans les quartiers populaires. On notera aussi que le passage d’Hadja Lahbib à la région libère la troisième place, ce qui rend possible l’arrivée d’Alexia Bertrand sur la liste du MR.

Le MR n’est pas le seul à avoir voulu créer la surprise, d’Elisabteh Degryse pour les Engagés à Ahmed Laoueej pour le PS en passant par Zakkia Khattabi pour Ecolo.

Glissement des priorités électorales

Dans cette première séquence de désignations, on a surtout assisté à un glissement des priorités électorales, voire une affirmation des priorités électorales. Il est désormais très clair qu’il y a une forte compétition à la Région et que conquérir la pôle position – qui permettra peut-être de revendiquer la ministre-présidence – a semblé la priorité pour la plupart des partis politiques.

Entre Ahmed Laaouej (PS), David Leisterh (MR) et Zakia Khattabi (Ecolo) – pour ne citer que ceux-là – la compétition s’annonce très ouverte à six mois du scrutin.

Victor de Thier et Fabrice Grosfilley