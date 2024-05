Élections 2024 : pour le fédéral, des projets de coalition se dessinent avant les votes

Même si les élections n’ont pas encore eu lieu, les partis émettent leurs souhaits pour former une coalition.

Certains partis se sont exprimés sur leur volonté pour le prochain gouvernement fédéral.

► VOIR AUSSI : “Nous voulons un État plus efficace” : Georges-Louis Bouchez ne ferme pas la porte à une réforme de l’État

La N-VA, pas un premier choix

“La N-VA ne sera jamais le premier choix des Engagés“, a averti jeudi le député Jean-Luc Crucke, tête de liste des Engagés en Hainaut, sur le plateau de LN24, alors que du côté des libéraux des appels sont lancés en faveur d’une majorité de centre-droite.

L’ex-ministre libéral n’a pas voulu s’engager davantage sur de futures alliances. “On fera les comptes après le 9 juin“, a-t-il dit, sans fermer la porte à des discussions institutionnelles.

À ses yeux, ce qui importe, c’est un modèle “rationnel“. “Six réformes de l’Etat qui ont mené à neuf ministres de la Santé, je crois qu’on peut travailler là-dessus“, a-t-il ajouté en évoquant aussi la suppression des provinces.

“Avoir le programme de la N-VA dans un accord communautaire, vous ne l’aurez pas. On doit pouvoir refédéraliser certaines compétences, il y a peut-être des domaines où on peut régionaliser. C’est ça s’approcher du bicentenaire de la Belgique, c’est donner une certaine lisibilité des institutions“, a-t-il encore dit.

Bart De Wever, Premier ministre ?

“Si j’ai le choix entre l’Europe et la Belgique, je choisirai toujours notre pays“, a déclaré Alexander De Croo (Open Vld) jeudi sur les ondes de Radio 2. “Je veux améliorer les choses en Belgique et, de préférence, en tant que Premier ministre.”

Le président de la N-VA, Bart De Wever, a annoncé dans un entretien à “Gazet van Antwerpen” que s’il ne dirigeait pas le prochain gouvernement fédéral, son parti choisirait l’opposition.

M. De Croo se montre sceptique devant un tel scénario. “Durant les dix dernières années, il a déjà dit trois fois qu’il voulait devenir Premier ministre et il ne l’a encore jamais fait“, a-t-il fait remarquer.

Pas sans Vooruit

Groen n’entrera pas dans un gouvernement sans Vooruit, a annoncé jeudi la co-présidente des Verts flamands, Nadia Naji, sur les ondes de Radio 1.

“A deux, on peut peser plus. Nous avons pu le constater dans le gouvernement Vivaldi. Et Vooruit ne peut pas non plus être seul. En pesant ensemble, on peut mener une politique progressiste“, a-t-elle fait remarquer.

Les écologistes du nord et du sud du pays ont déjà lié leur sort à l’échelon fédéral depuis longtemps, appliquant le principe “samen uit, samen thuis”. Groen, qui siège dans l’opposition au parlement flamand avec Vooruit et dans la majorité fédérale avec Vooruit, n’envisage pas non plus de participation à une majorité sans les socialistes flamands.

“Groen n’entrera pas dans un gouvernement sans Vooruit. Pour nous, c’est très important“, a souligné Mme Naji. Les écologistes se désolent à ce titre de la volonté d’alliance avec la N-VA que l’on prête à Vooruit. “Nous regardons vers Vooruit mais Vooruit regarde en premier lieu en direction de la N-VA. Si l’électeur veut une politique progressiste, Groen est le seul choix logique“, a conclu la co-présidente de Groen.

avec Belga – Photos : Belga