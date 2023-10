Pour Alexia Bertrand, “ce serait une aberration de ne pas faire campagne avec le MR”

Le Gouvernement belge a dû rendre son dernier budget hier à la Chambre, et les critiques sont nombreuses quant au manque de mesures. Alexia Bertrand (Open Vld), secrétaire d’État en charge du Budget fédéral était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

Le président Ukrainien, Volodymyr Zelensky est actuellement en visite à Bruxelles, où une réunion avec l’Otan est prévue dans les prochaines heures. “Je crois que le soutien de la Belgique à l’Ukraine a toujours été très clair, il ne faut pas abandonner notre combat au côté de l’Ukraine, c’est une manière de le réaffirmer”, explique Alexia Bertrand.

Hier, le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) présentait son tout dernier budget à la Chambre. Au programme : pas de réforme fiscale, ni de grande nouveauté, pour les Belges, qui s’attendaient à mieux. La secrétaire d’État se défend : “On avait un effort de 1,2 milliard d’euros à faire, donc c’est surtout toute une série de décision politique, comme l’extension des flexi job, l’augmentation du salaire minimum ou encore l’investissement vers une transition verte.”

De son côté, l’État fédéral entend bien respecter la règle imposée par l’UE concernant le déficit, fixé à 3%. “On sera à moins de 3% en 2024, j’espère que les Régions et communautés respecteront aussi. Nous, en tant qu’État fédéral, on respecte nos engagements, on fait ce qu’on dit et on dit ce qu’on fait”, affirme Alexia Bertrand.

“Il ne faut pas légiférer sur les taux d’épargne”

Alors qu’on le sait, la Belgique est la pire des élèves en matière de taux d’épargne, la secrétaire d’État en charge du Budget se dit contre à la légifération. “On a eu les avis de la banque nationale et de la banque centrale européenne, ils sont négatifs. Il faut laisser le marché jouer, les petites banques ont commencé, les grandes suivront. Ça se fait lentement, mais on voit une évolution dans le marché.”

Alexia Bertrand a ainsi demandé aux banques, un effort de transparence, de concurrence et d’information. “Les banques devront informer les clients tous les tris mois, des taux d’intérêt de leur compte épargne, et s’il existe des produits plus intéressants.”

Parmi les nouveautés dans le budget fédéral, on note également 140 millions supplémentaires pour la politique d’asile. “Nous avons décidé qu’il fallait ouvrir des places supplémentaires dans le réseau Fedasil, donc on a mis un budget dans ce sens”, explique la secrétaire d’État.

■ Interview d’Alexia Bertrand (Open Vld), secrétaire d’État en charge du Budget, au micro de Fabrice Grosfilley