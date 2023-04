Du vélo pour défendre les droits des filles au Rwanda

Ce jeudi est la Journée internationale du sport au profit du développement et de la paix. À cette occasion, Plan International Belgique lance un projet nommé “Bike for Future” au Rwanda. Déborah Varisano, chargée de ce projet, est l’invitée du 12h30. Le leitmotiv de cette organisation : la défense du droit des filles par le sport.

L’objectif du projet “Bike for Future” est d’utiliser le sport, et plus précisément le vélo, comme instrument de changement et de défense des droits des filles dans ce pays qui accueillera en 2025 les Championnats du monde cyclistes.

Les filles auront notamment la possibilité de recevoir une formation sur et par le sport, et des vélos seront mis à disposition pour des projets “sport for change”. Plan International Belgique travaillera avec le système éducatif local. Au total, le projet vise à toucher 3.600 filles dès mai 2023.

Il faut en effet savoir que le sport offre la possibilité de briser les stéréotypes de genre. Il est souvent perçu comme quelque chose de masculin, alors que les filles sont souvent contraintes de se cantonner à des activités domestiques, ce qui les prive de nombreux aspects de la vie sociale.

Le projet est soutenu par l’ancien cycliste Philippe Gilbert, ambassadeur de Plan International depuis plus de 10 ans. Et l’ONG collabore aussi dans le cadre de cette initiative avec Belgian Cycling.

■ Une interview de Déborah Varisano, chargée de projet chez Plan International Belgique, au micro de Murielle Berck et Fanny Rochez