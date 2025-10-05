Du rap sombre, sincère et révolté: cheapjewels trace sa route sur la scène bruxelloise

Nous avons rencontré cheapjewels, rappeuse bruxelloise d’adoption au rap sincère et engagé, entre révolte et sensibilité.

Samedi soir, à l’Atelier 210, la rappeuse bruxelloise d’adoption cheapjewels a conquis le public avec un rap “new wave”, sombre et révolté. “Elle a une rage communicative et une sensibilité fâchée et tendre“, décrit une spectatrice.

L’artiste est engagée, notamment pour la Palestine : elle a par exemple organisé une cagnotte pour aider un réfugié gazaoui. Mais ses textes parlent aussi de sa vie ici et de ses proches. Son fil rouge : la sincérité. “Je parle de ce qui me touche“, confie-t-elle après le concert, “Il y a plusieurs thématiques qui se croisent, mais je parle beaucoup d’amitié, de révolte et de deuil, car j’ai perdu des gens récemment“.

Portée par la ferveur de son public, cheapjewels prépare une mixtape attendue pour fin novembre et multiplie déjà les dates, des Francofaune au Botanique. Une belle trajectoire pour la rappeuse, lauréate du concours “Du F dans le texte”.

■ Reportage de Simon Breem, Loïc Bourlard, Bryan Mommaert, Michel Geyer et Laurence Paciarelli