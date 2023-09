Du personnel qui fait campagne pour le bourgmestre et les échevins ? “Des propos diffamatoires”, réagit Boris Dilliès

Ce mercredi soir dans “Versus”, Emmanuel De Bock, conseiller communal à Uccle (DéFI), affirmait qu’en “une législature les frais de cabinet ont augmenté de 70%” réclamaient un “encadrement” par rapport à cela. “On arrive en période électorale, beaucoup de gens qui travaillent dans l’entourage du cabinet du bourgmestre et des échevins vont faire la campagne électorale. Et ça, ça ne va pas du tout. (…) L’opposition, elle se présente, elle n’a droit à aucun support, à aucun membre du personnel.”

De manière plus générale, “c’est quelque chose qui est couramment évoqué. Après, ce n’est pas quelque chose qu’on peut observer. Dans le cas des pouvoirs locaux, je pense en effet que c’est problématique”, avait réagi la politologue Aurélie Tibbaut sur le plateau. “C’est une forme d’abus de bien social”, ponctuait De Bock.

Bagarre de chiffres

“Des propos diffamatoires”, réagit ce jeudi le bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès (MR). “Les augmentations des coûts du cabinet, à hauteur de 19% en 4 ans, sont dues principalement à un remplacement suite à un congé maladie de longue durée, l’indexation des salaires et à l’octroi d’un second pilier de pension en faveur de l’ensemble des fonctionnaires et employés communaux”, nous explique-t-il par e-mail, tableau à l’appui.

Du côté d’Emmanuel De Bock, on insiste, tableau identique à l’appui: “Avec une prévision budget de 320.000 euros en 2023 (136.000 sur les 5 premiers mois). Alors que l’inflation indice santé sur les 6 ans ne sera que de 20%, on est à plus de 90% d’augmentation des frais de cabinet en 6 ans, avec une augmentation forte juste avant les élections…”

D’après les données fournies suite à une question d’Emmanuel De Bock, la charge totale relative au personnel du cabinet du bourgmestre s’élevait à 238.121 € en 2019, contre 281.811 € en 2022; et 136.549 € jusqu’au 31 mai 2023.

“Quel patron s’octroie le doublement de son cadre?”

“Je pose la question”, insiste le conseiller communal DéFI: “on est passé de 2 ETP à.. 3,5 ETP et à … 282.000 € (et cela sans l’inflation de la dernière année) et 4 ETP en 2023, soit le double d’Armand De Decker (précédent bourgmestre, ndlr) Quel patron s’octroie le doublement de son cadre en moins de 6 ans…?”

“Ce cabinet dispose de 3,5 temps plein depuis le début de la législature. Il n’y a donc eu aucun engagement supplémentaire en 5 ans et les coûts n’ont certainement pas augmenté de 70% comme il l’a prétendu dans votre émission”, explique Boris Dilliès “Seul le bourgmestre dispose d’un cabinet et pour une commune de 86.000 habitants, c’est une des moyennes les plus basses au niveau de l’encadrement du bourgmestre”, précise-t-il également “pas les échevins, contrairement à la grande majorité des communes en région bruxelloise.”

“Beaucoup de collaborateurs de bourgmestre et échevins vont faire campagne [pour leurs patrons]. C’est une forme d’abus de bien social”

➡ @ManuDeBock dénonce un manque “d’égalité” dans “Versus: élus locaux, quel juste salaire”, à revoir ici: https://t.co/Jt4C88FBjM@michelgeyer pic.twitter.com/8pYugmslrd — BX1 – Actu (@BX1_Actu) September 28, 2023

La rédaction