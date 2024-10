Donderberg : 28 associations soutiennent les activistes qui occupent les arbres

Ces activistes sont présents depuis vendredi.

Depuis le 11 octobre, une vingtaine d’activistes sont montés dans les arbres du Donderberg et “s’organisent pour passer l’hiver sur le site si cela s’avère nécessaire“. Ils veulent préserver cette zone naturelle et demandent à la majorité communale d’annuler le projet de construction. Ce projet concerne une école fondamentale francophone de 672 places et une salle de sport semi-enterrée.

► VOIR AUSSI | Le projet d’école du Donderberg obtient un nouveau permis, les riverains s’y opposent

Vingt-huit collectifs citoyens et associations de défense de la nature et du secteur de la santé “affirment leur soutien à cette mobilisation courageuse, responsable et nécessaire“, indiquent-ils par voie de communiqué commun.

“Au printemps 2024, Save Donderberg et le Comité Donderberg introduisent un nouveau recours au Conseil d’État contre le permis d’urbanisme et obtiennent sa suspension. En plein milieu des vacances d’été, la ville retire son permis et introduit dans la foulée une nouvelle demande modifiée à la marge. Ce nouveau permis est délivré par la Région, sans enquête publique“, poursuivent les associations. “La bataille juridique se poursuit.”

“Nous leur apportons notre soutien et allons nous mobiliser à leur côté, en faisant connaître leur engagement via nos réseaux, en allant à leur rencontre sur place, en leur fournissant un soutien matériel et juridique, en interpellant les nouveaux élus communaux“, indiquent encore les associations.

La liste des signataires :

• Actrices et acteurs des Temps Présents

• Association de comités de Quartier Ucclois (ACQU)

• Association des Quartiers Auderghem-Boitsfort Etangs et Forêt (AQABEF)

• Bruxelles Nature

• Care Act Terre

• CCN Vogelzang CBN

• Cellule Environnement de la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)

• Collectif Vert dune

• Comité de quartier Ninove -Match

• Comité IJzer-Sainctelette / Yser-Sainctelette

• Comité Le Kaai

• Connaissance & Protection de la Nature du Brabant

• Extinction Rebellion – Auderghem

• Extinction Rebellion – Brussels

• Fédération des Maisons Médicales

• Health for Future – Belgium

• Jardin potager « Carré des Chardons »

• La Minute Sauvage

• Les Ami.e.s du champ des Cailles (ACDC)

• Les amis de la forêt de Soignes

• Les chercheurs d’air

• Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO)

• Marais Wiels Moeras asbl

• Sauvegardons Neerpede

• Save Bergoje Trees

• Syndicat des immenses

• Tuiniersforum des jardiniers

• We Are Nature.Brussels

E.V. – Photo : BX1