Domicile-travail: la part du travailleur dans l’abonnement de train va diminuer

Les travailleurs qui prennent le train mais ne rentrent pas dans le système du tiers payant verront leur quote-part dans l’abonnement diminuer, a annoncé mercredi le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, à l’issue d’un comité ministériel restreint. Quelque 100.000 personnes sont concernées.

Cette nouvelle contribution de l’Etat fédéral prendra la forme d’un crédit d’impôt accordé aux employeurs, selon le nouveau système. L’Etat belge interviendra à hauteur de 7,5% du prix du titre de train si l’employeur accepte d’augmenter sa prise en charge jusque 71,8% du prix de l’abonnement. Grâce à ce double effort des employeurs et de l’Etat fédéral, le même travailleur qui prend en charge aujourd’hui 44% du prix de son abonnement ne paiera plus que 20% de son abonnement de train. Pour les plus longues distances, l’avantage peut se chiffrer en centaines d’euros.

La part des employeurs est actuellement en discussion au Conseil National du Travail (CNT). Le dispositif se trouve dans un projet de loi portant diverses dispositions fiscales.

“Cette formule améliorée incitera davantage de travailleurs à opter pour le train. Surtout, il s’agit de donner un coup de pouce à celles et ceux qui choisissent le mode de déplacement le plus respectueux de l’environnement. Celui qui contribue le plus à rendre notre air plus pur, à améliorer notre santé et à réduire le nombre d’embouteillages qui coûtent particulièrement cher aux finances publiques“, a souligné M. Gilkinet.

Belga – Photo : Belga