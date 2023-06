Documentaire Métro 3 : le réalisateur Félicien Dufoor a peur “qu’ils détruisent tout Bruxelles”

Le Centre Vidéo de Bruxelles questionne le projet du Métro 3 depuis 2021, à travers sa trilogie des Ateliers Urbains. Le dernier volet souhaite explorer avec plus de recul ce chantier ‘problématique’ et controversé : Le chantier du siècle. Pour en parler, Félicien Dufoor, l’un des réalisateurs, était l’invité du 12h30.

Après avoir recueilli la parole et la colère des commerçants de l’Avenue Stalingrad dans un premier film intitulé : Stalingrad, avec ou sans nous? Puis un deuxième volet consacré à la Place Liedts, le dernier épisode de la trilogie s’intéresse à la perspective plus historique de ce chantier.

L’idée d’un documentaire plus historique est apparue après les projections des premiers volets, lorsque les spectateurs posaient de nombreuses questions sur des aspects qui leur échappent. De plus, Félicien Dufoor explique : “On a tous les trois un encrage à Bruxelles, donc on voulait aussi savoir ce qui s’était passé avant, c’était important.”

“Ce documentaire nous a surtout montré qu’on détruit notre ville depuis les années 60 au moins, avec le nouveau quartier Nord, Midi etc. Mais nous, on l’aime notre ville et ce qu’on voit arriver prochainement, c’est une machine qui va défoncer les quartiers. La zone Albert-Midi devait être la phase douce du chantier du Métro 3 et là, on parle de détruire le Palais du Midi, détruire un quartier” explique le réalisateur.

Ce qui ressort, c’est que les gens des quartiers concernés n’ont pas été assez sondés : “Il n’y a pas eu de débat public sur le métro, ni politique.”

Si Félicien Dufoor n’était pas spécialement opposé à ce Métro 3 avant de s’y intéresser, il l’est aujourd’hui : “C’est un projet délirant, même en termes de mobilité, il y a déjà des trams qui font ces trajets-là. Est-ce que cela vaut la peine de mettre tout le budget de Bruxelles dans ce métro ? Je ne pense pas.”

Pour ceux qui souhaitent regarder le documentaire, il y a une projection le 30 juin au CBAI à Stalingrad, le 3 juillet au cinéma Aventure et le 12 juillet dans le cadre du festival Open Air.

■ Interview de Félicien Dufoor, réalisateur du documentaire “le chantier du siècle” au micro de Vanessa Lhuillier et Fanny Rochez